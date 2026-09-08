Rally Cile 2026: Pajari all'attacco di Evans, Toyota vede il titolo Costruttori

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Il FIA World Rally Championship resta in Sud America per il secondo appuntamento consecutivo. Dopo il Rally Paraguay, il campionato fa tappa in Cile per la dodicesima prova della stagione 2026, in programma dal 10 al 13 settembre a Concepción. Il Rally Cile Biobío, giunto alla quinta edizione valida per il WRC, propone un percorso di 16 prove speciali per un totale di 311,18 chilometri cronometrati. Un appuntamento particolarmente importante anche in chiave campionato, con diversi titoli che potrebbero essere assegnati nel corso del fine settimana.
WRC 2025, Rally Cile: Elfyn Evans (Toyota)
Elfyn Evans e Scott Martin arrivano in Cile al comando delle classifiche Piloti e Co-piloti con 20 punti di vantaggio su Sami Pajari e Marko Salminen. Gli equipaggi Toyota Oliver Solberg-Elliott Edmondson sono invece terzi, a 21 punti di distanza dai compagni di squadra che occupano la seconda posizione. In Cile, Toyota potrebbe conquistare il sesto titolo consecutivo nel campionato Costruttori. Nel WRC2, invece, è l'estone Robert Virves che potrebbe chiudere i giochi, anche senza aspettare di capire cosa verrà deciso riguardo l'ultimo round dell'anno, al momento previsto in Arabia Saudita.
Pajari cerca il quarto successo consecutivo
Il pilota più atteso è Sami Pajari. Al volante della Toyota GR Yaris Rally1, il finlandese arriva in Cile reduce da tre vittorie consecutive, ottenute nelle ultime tre prove disputate in Paraguay, Finlandia e nel precedente appuntamento. Il successo in Paraguay ha permesso a Pajari di ridurre a 20 punti il distacco da Evans nella classifica del campionato. Il giovane pilota Toyota punta quindi a proseguire la sua striscia positiva e a riaprire ulteriormente la lotta per il titolo.
WRC 2026, Rally Paraguay: Sami Pajari (Toyota)
Evans, dal canto suo, dovrà difendere la leadership in condizioni che possono rivelarsi particolarmente insidiose per chi apre la strada. Lo squadrone Toyota si completa con il già citato Solberg, con Sebastien Ogier vincitore dell'edizione 2025 e con Takamoto Katsuta, navigato in questa occasione da James Fulton in quanto Aaron Johnston sta ancora recuperando dal brutto incidente che li ha visti protagonisti in Paraguay.
Hyundai cercherà di interrompere il dominio della casa giapponese su un appuntamento nel quale non è mai riuscita a imporsi. Accanto ai titolari Thierry Neuville e Adrien Fourmaux torna in questo appuntamento il finlandese Esapekka Lappi. M-Sport schiera infine sulle Ford Puma i due titolari Josh McErlean e John Armstrong.
Tante insidie tra le foreste del Biobio
Il Rally Cile propone caratteristiche uniche nel calendario WRC. Le prove speciali si sviluppano principalmente lungo le strade sterrate delle piantagioni forestali della regione del Biobío, su fondi generalmente ben costruiti e compatti che possono però diventare molto abrasivi. La gestione degli pneumatici sarà quindi uno degli aspetti fondamentali, soprattutto in presenza di condizioni asciutte e temperature elevate. I tracciati alternano sezioni veloci e scorrevoli a passaggi più tecnici, con curve ravvicinate e cambi di direzione all'interno di zone boschive molto dense.
Anche la visibilità può rappresentare un problema. Le prove situate a maggiore altitudine e più vicine all'Oceano Pacifico sono spesso interessate da nebbia e nubi basse.Un altro elemento da tenere in considerazione sarà l'ordine di partenza. In condizioni asciutte, chi scende in strada davanti agli avversari tende a pagare il maggiore effetto di pulizia del fondo: più avanti nell'ordine, invece, gli equipaggi possono trovare una superficie con maggiore presenza di ghiaia e quindi più grip.
Un percorso rinnovato
L'edizione 2026 presenta diverse novità rispetto allo scorso anno. Il cambiamento più significativo riguarda la giornata di venerdì, nella quale tutte le prove speciali saranno affrontate in direzione opposta rispetto al 2025, con l'inserimento anche di nuovi tratti. La Turquía sarà sostanzialmente la versione invertita della San Rosendo dello scorso anno, con due nuovi tratti di strada. La Nuevo Rere riprenderà invece il percorso della Rere 2025 in senso contrario, con una nuova partenza, mentre la Hualqui sarà una versione modificata e accorciata della Pulpería disputata dodici mesi fa.
WRC 2025, Rally Cile: Adrien Fourmaux (Hyundai)
Il percorso del sabato rimarrà invece invariato rispetto al 2025 e renderà la seconda giornata la più impegnativa, con ben 139 km cronometrati. La domenica proporrà una nuova prova, la Carampangue, mentre la Power Stage Biobío manterrà il tracciato dell'edizione precedente. Complessivamente, quasi metà del percorso dell'edizione 2026 sarà quindi costituita da strade nuove o affrontate in una configurazione differente rispetto allo scorso anno.
Carampangue la prova da tenere d'occhio
La prova speciale più importante del Rally Cile sarà la Carampangue, in programma due volte nella giornata di domenica. Il tratto misura 26,82 chilometri ed è una delle novità più interessanti dell'edizione 2026. Il percorso presenta caratteristiche molto varie. La parte iniziale è ampia e scorrevole, con curve lente e medie e una salita che porta progressivamente a sezioni più veloci. Dopo il chilometro 8,4 il ritmo aumenta e la strada si apre, mantenendo caratteristiche rapide fino a circa metà prova.
Dal chilometro 14 inizia invece una discesa che porta nuovamente all'interno della foresta, dove il percorso diventa più lento e tortuoso. A partire dal chilometro 20 la Carampangue torna a proporre sezioni medio-veloci fino al traguardo. La sua importanza sarà ancora maggiore considerando la collocazione nella domenica finale. La Carampangue rappresenterà infatti il 75% dei chilometri cronometrati della giornata, durante la quale gli equipaggi potranno conquistare fino a cinque punti bonus.
Rally Cile 2026: prove speciali e orari
Venerdì 11 settembre
|Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora locale
|Ora italiana
|SS1
|Turquía 1
|22.94 km
|08:53
|13:53
|SS2
|Nuevo Rere 1
|10.76 km
|09:48
|14:48
|SS3
|Hualqui 1
|16.69 km
|10:36
|15:36
|SS4
|Turquía 2
|22.94 km
|15:09
|20:09
|SS5
|Nuevo Rere 2
|10.76 km
|16:04
|21:04
|SS6
|Hualqui 2
|16.69 km
|16:52
|21:52
Sabato 12 settembre
|Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora locale
|Ora italiana
|SS7
|Pelún 1
|15.65 km
|09:08
|14:08
|SS8
|Lota 1
|25.64 km
|10:01
|15:01
|SS9
|Maria las Cruces 1
|28.31 km
|11:05
|16:05
|SS10
|Pelún 2
|15.65 km
|15:08
|20:08
|SS11
|Lota 2
|25.64 km
|16:01
|21:01
|SS12
|Maria las Cruces 2
|28.31 km
|17:05
|22:05
Domenica 13 settembre
|Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora locale
|Ora italiana
|SS13
|Carampangue 1
|26.82 km
|09:00
|14:00
|SS14
|BioBio 1
|8.78 km
|10:05
|15:05
|SS15
|Carampangue 2
|26.82 km
|11:13
|16:13
|SS16
|BioBio 2 (Power Stage)
|8.78 km
|13:15
|18:15
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Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.