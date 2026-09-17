Rally Arabia Saudita cancellato dal calendario: la stagione 2026 finirà in Sardegna

Il Rally Arabia Saudita non farà parte del WRC 2026. FIA e WRC Promoter hanno ufficializzato la cancellazione della prova prevista dal 12 al 15 novembre, ponendo fine ai dubbi che avevano accompagnato il calendario nelle ultime settimane a causa della situazione in Medio Oriente.

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Rally Italia Sardegna will host the final round of the 2026 FIA World Rally Championship 🇮🇹



Rally Saudi Arabia will not form part of this year’s WRC calendar due to ongoing regional developments affecting logistical arrangements.



The event will still… pic.twitter.com/vOjckBzo98 — FIA (@fia) September 17, 2026

La decisione è arrivata dopo mesi di confronto tra FIA, WRC Promoter, Saudi Automobile and Motorcycle Federation e organizzatori locali, con l'obiettivo di trovare una soluzione che permettesse di disputare regolarmente l'evento. L'incertezza ancora presente nella regione e le conseguenti difficoltà logistiche hanno però portato alla rinuncia della validità dell'evento per il Mondiale Rally. La modifica del calendario dovrà ora essere sottoposta all'approvazione del World Motor Sport Council.

La stagione finirà in Sardegna

Il cambiamento più importante riguarda quindi il finale del campionato. Il Rally Italia Sardegna, in programma dall'1 al 4 ottobre, diventa il 13° e ultimo appuntamento del WRC 2026. La gara sarda assume così un peso ancora maggiore nella corsa ai titoli. Dopo il Rally Cile, Elfyn Evans guida la classifica Piloti con 230 punti, mentre Sami Pajari segue a quota 213, con 17 punti di distacco, mentre Oliver Solberg si è portato a -21 dopo il successo in Sudamerica. Anche la classifica Co-piloti presenta la stessa situazione tra Scott Martin, Marko Salminen ed Elliot Edmondson.

Saranno quindi le prove speciali sterrate della Sardegna a decidere il campionato, in un appuntamento che chiuderà anticipatamente la stagione rispetto al programma originario. Il Rally Italia Sardegna prevede 17 prove speciali per 307,02 chilometri cronometrati. Tramontata dunque l'ipotesi di sostituire l'evento in Medio Oriente, con il Rally Catalogna che era stato indicato come principale candidato, su un percorso che sarebbe stato in terra e non asfalto per mantenere la coerenza con la distribuzione iniziale delle superfici.

Arabia Saudita, la gara si farà comunque

La cancellazione dal WRC non significa però che il Rally Arabia Saudita non verrà disputato. L'evento è confermato dal 12 al 15 novembre nell'ambito del FIA Middle East Rally Championship (MERC).

WRC 2025, Rally Arabia Saudita: Thierry Neuville (Hyundai)

La Saudi Automobile and Motorcycle Federation e gli organizzatori sauditi hanno ribadito la propria disponibilità a ospitare la manifestazione e la volontà di riportare il WRC nel Paese nel 2027. Per il 2026, dunque, la gara di Jeddah manterrà il proprio appuntamento internazionale, ma senza assegnare punti per il WRC.

Una decisione legata alla situazione regionale

FIA e WRC Promoter hanno sottolineato come la decisione non sia legata alla capacità dell'Arabia Saudita di organizzare l'evento. Il problema riguarda invece l'incertezza nella regione e il suo impatto sulla logistica necessaria per una prova del WRC. Il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, ha dichiarato: ''Gli sviluppi in corso nella regione fanno sì che la componente WRC del Rally Arabia Saudita non possa disputarsi quest'anno. Non sono mai decisioni facili, soprattutto dopo il grande lavoro svolto da tutti per preparare l'evento''.

La FIA ha ringraziato il governo saudita, la Saudi Automobile and Motorcycle Federation, la Saudi Motorsport Company e gli organizzatori per il lavoro svolto durante la preparazione dell'evento. L'obiettivo dichiarato è ora quello di riportare il Rally Arabia Saudita nel calendario WRC nel 2027, mantenendo il rapporto con gli organizzatori e lavorando alla futura edizione. La gara aveva fatto il suo esordio nel Mondiale solo lo scorso anno, regalando un finale spettacolare dopo i timori dei mesi precedenti per la durezza del percorso, non lontano da quello che caratterizza la Dakar.

Tutto si decide in Sardegna

Con l'uscita del Rally Arabia Saudita, il WRC entra quindi nella fase conclusiva con una sola gara ancora da disputare. Il Rally Italia Sardegna non sarà più il penultimo appuntamento del calendario, ma la prova che assegnerà definitivamente i titoli della stagione 2026. Eric Boullier, CEO di WRC Promoter, ha spiegato: ''Gli sviluppi regionali in corso e le conseguenti difficoltà logistiche ci impongono di garantire certezza e chiarezza per il resto della stagione 2026''.

WRC 2026, Rally Giappone: Elfyn Evans (Toyota)

La sfida tra Evans e Pajari arriva così al suo ultimo capitolo con 17 punti a separare i due equipaggi, con Solberg quasi tagliato fuori dalla lotta. La Sardegna sarà chiamata a chiudere una stagione che, fino a poche settimane fa, avrebbe dovuto concludersi in Arabia Saudita: sicuramente un assist da non sprecare per Evans, ora davvero a un passo dal primo titolo iridato in carriera.

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