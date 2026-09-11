WRC 2026

Rally Cile 2026: programma e aggiornamenti prima giornata

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49 minuti fa - La cronaca e i risultati della prima giornata del Rally Cile

Sei prove speciali da affrontare oggi per circa 100 km cronometrati
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Il weekend del Rally Cile 2026 scatta con una giornata che prove tre prove da ripetere due volte tra mattina e pomeriggio sui veloci sterrati tra le foreste nella zona di Concepcion. Attenzione come sempre alle condizioni meteo, data la vicinanza dell'Oceano Pacifico che può portare a veloci cambiamenti e all'arrivo di un'insidiosa nebbia. Nello shakedown disputato giovedì, miglior tempo per Takamoto Katsuta davanti ad Adrien Fourmaux.

RALLY CILE 2026, PROGRAMMA PRIMA GIORNATA

ProvaNomeLunghezzaOra localeOra italiana
SS1 Turquía 1 22.94 km 08:53 13:53
SS2 Nuevo Rere 1 10.76 km 09:48 14:48
SS3 Hualqui 1 16.69 km 10:36 15:36
SS4 Turquía 2 22.94 km 15:09 20:09
SS5 Nuevo Rere 2 10.76 km 16:04 21:04
SS6 Hualqui 2 16.69 km 16:52 21:52
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Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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