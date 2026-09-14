Lancia, nel Rally Cile arriva il primo successo su terra per la Ypsilon Rally2 HF

Lancia Corse HF festeggia una nuova vittoria nel WRC2. Yohan Rossel e Arnaud Dunand hanno conquistato il Rally Cile Biobío al volante della Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, chiudendo anche all'ottavo posto nella classifica generale dell'evento.

WRC 2026, Rally Cile: il podio del WRC2

Un successo costruito con un ritmo costante e autorevole lungo le 16 prove speciali del rally. Rossel ha infatti imposto la propria legge in WRC2 fin dalle prime battute, conquistando nove vittorie di speciali e mantenendo il controllo della categoria fino al traguardo.

Rossel autoritario sugli sterrati sudamericani

Il francese ha trovato un ottimo feeling con la Ypsilon Rally2 HF Integrale sulle veloci e tecniche strade sterrate della regione del Biobío. La combinazione tra ritmo e regolarità ha permesso a Rossel di accumulare un vantaggio importante sugli avversari, fino a conquistare una vittoria mai realmente in discussione. L'ottavo posto assoluto rappresenta inoltre un risultato significativo per la Lancia, che ha portato la propria Rally2 nelle posizioni di vertice anche nel confronto con le più potenti vetture Rally1.

Dopo tre successi su asfalto (Croazia, Isole Canarie e Giappone), per Lancia Corse HF si tratta della prima vittoria su terra nel WRC in questa stagione, un risultato che conferma i progressi compiuti dalla Ypsilon Rally2 HF Integrale nel corso del suo primo anno di ritorno ufficiale nel campionato.

Gryazin, addio al titolo WRC2

La gara ha avuto invece un epilogo amaro per Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov. L'equipaggio Lancia è stato costretto al ritiro dopo un capottamento nella PS7, la prima prova speciale della giornata di sabato. Gryazin era al comando del WRC2 al momento dell'incidente e stava quindi costruendo un risultato che avrebbe potuto riaprire ulteriormente la corsa al titolo. Il ritiro interrompe invece definitivamente le sue speranze di conquistare il campionato Piloti.

Un epilogo difficile da digerire dopo una stagione nella quale Gryazin è stato uno dei protagonisti della categoria, contribuendo anche al percorso che ha portato Lancia Corse HF alla conquista anticipata del titolo Team WRC2. Robert Virves, secondo in Cile alle spalle di Rossel, è ormai a un passo dalla conquista matematica del titolo.

Lancia guarda alla Sardegna

Dopo il Rally Cile Biobío, il WRC si prepara ora ad affrontare il Rally Italia Sardegna, penultimo appuntamento della stagione. Lancia Corse HF non schiererà però in Sardegna gli equipaggi protagonisti in Cile. La squadra italiana sarà infatti rappresentata da Léo Rossel, Conner Martell e Pablo Sarrazin, che porteranno avanti il programma della Ypsilon Rally2 HF Integrale sull'isola italiana.

Per Lancia sarà quindi un'altra occasione per raccogliere dati ed esperienza e continuare lo sviluppo della vettura, già protagonista di una stagione che ha portato il titolo mondiale Team WRC2.

Arabia Saudita, finale ancora da decidere

Resta invece ancora da definire il destino dell'ultima prova del campionato. Il Rally Arabia Saudita è attualmente previsto a novembre, ma la situazione di sicurezza in Medio Oriente ha messo in dubbio lo svolgimento dell'evento. La gara potrebbe essere disputata regolarmente (ma senza Toyota e Hyundai che hanno già comunicato che non affronteranno l'eventuale trasferta), cancellata oppure sostituita da un altro appuntamento, con la Catalogna in prima fila per un appuntamento che, nel caso, sarà su sterrato e non su asfalto. Una decisione definitiva è ancora attesa e potrebbe quindi modificare il finale del calendario WRC 2026.

Per Lancia Corse HF, indipendentemente dalla soluzione che verrà adottata, il bilancio del Rally Cile è comunque particolarmente positivo: la vittoria di Rossel rafforza il valore di un progetto che, dopo il titolo Team conquistato in Paraguay, ha aggiunto un altro risultato di prestigio alla propria stagione.

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