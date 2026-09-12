Rally Cile 2026: programma e aggiornamenti seconda giornata

Quasi 140 km previsti oggi, dopo un venerdì che ha visto un grande equilibrio tra i primi sei della classifica

Il Rally Cile 2026 affronta oggi la sua giornata più impegnativa: il programma ricalca quello di ieri, con tre prove da ripetere tra mattina e pomeriggio, ma la distanza totale passa da 100 a quasi 140 km cronometrati. Si andrà in crescendo, con il finale del giro sui 28 km della Maria las Cruces: ce n'è abbastanza per dare una scossa alla classifica, al momento comandata da Oliver Solberg con un piccolo margine su un quintetto agguerrito che comprende le altre Toyota - ad eccezione di quella di Takamoto Katsuta uscito ieri di strada - e le Hyundai di Adrien Fourmaux e Thierry Neuville.

RALLY CILE 2026, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS7 Pelún 1 15.65 km 09:08 14:08 SS8 Lota 1 25.64 km 10:01 15:01 SS9 Maria las Cruces 1 28.31 km 11:05 16:05 SS10 Pelún 2 15.65 km 15:08 20:08 SS11 Lota 2 25.64 km 16:01 21:01 SS12 Maria las Cruces 2 28.31 km 17:05 22:05

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