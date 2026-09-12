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Rally Cile 2026: programma e aggiornamenti seconda giornata

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15 minuti fa - La cronaca e i risultati della seconda giornata del Rally Cile

Quasi 140 km previsti oggi, dopo un venerdì che ha visto un grande equilibrio tra i primi sei della classifica
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Il Rally Cile 2026 affronta oggi la sua giornata più impegnativa: il programma ricalca quello di ieri, con tre prove da ripetere tra mattina e pomeriggio, ma la distanza totale passa da 100 a quasi 140 km cronometrati. Si andrà in crescendo, con il finale del giro sui 28 km della Maria las Cruces: ce n'è abbastanza per dare una scossa alla classifica, al momento comandata da Oliver Solberg con un piccolo margine su un quintetto agguerrito che comprende le altre Toyota - ad eccezione di quella di Takamoto Katsuta uscito ieri di strada - e le Hyundai di Adrien Fourmaux e Thierry Neuville.

RALLY CILE 2026, PROGRAMMA SECONDA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana
SS7 Pelún 1 15.65 km 09:08 14:08
SS8 Lota 1 25.64 km 10:01 15:01
SS9 Maria las Cruces 1 28.31 km 11:05 16:05
SS10 Pelún 2 15.65 km 15:08 20:08
SS11 Lota 2 25.64 km 16:01 21:01
SS12 Maria las Cruces 2 28.31 km 17:05 22:05
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Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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