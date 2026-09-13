Rally Cile 2026: programma e aggiornamenti ultima giornata

L'ultima giornata del Rally Cile 2026 prevede due prove da ripetere due volte, tra cui la Carampangue che vi avevamo presentato come la speciale chiave del weekend e che alterna tratti veloci ad altri lenti e tortuosi. Tutto assume ancora un peso specifico maggiore se consideriamo che i primi quattro in classifica sono racchiusi in mezzo minuto e tra il secondo e il quarto ballano una dozzina di secondi. Oliver Solberg dovrà spingere per mantenere la prima posizione, mentre Elfyn Evans si trova a dover fare dei ragionamenti in ottica mondiale tra la difesa del secondo posto e la necessità di non prendere troppi rischi. Potrebbero puntare al bottino pieno dei punti bonus Sebastien Ogier e Adrien Fourmaux, ormai tagliati fuori dai giochi per il titolo, mentre Sami Pajari cercherà di limitare i danni con i punti della domenica essendo ormai relegato al quinto posto nella classifica generale del rally.

RALLY CILE 2026, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS13 Carampangue 1 26.82 km 09:00 14:00 SS14 BioBio 1 8.78 km 10:05 15:05 SS15 Carampangue 2 26.82 km 11:13 16:13 SS16 BioBio 2 (Power Stage) 8.78 km 13:15 18:15

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