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Rally Cile 2026: programma e aggiornamenti ultima giornata

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15 minuti fa - La cronaca e i risultati dell'ultima giornata del Rally Cile

Il Rally Cile si decide sulle quattro prove di oggi, con una classifica che lascia ancora aperto ogni scenario
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L'ultima giornata del Rally Cile 2026 prevede due prove da ripetere due volte, tra cui la Carampangue che vi avevamo presentato come la speciale chiave del weekend e che alterna tratti veloci ad altri lenti e tortuosi. Tutto assume ancora un peso specifico maggiore se consideriamo che i primi quattro in classifica sono racchiusi in mezzo minuto e tra il secondo e il quarto ballano una dozzina di secondi. Oliver Solberg dovrà spingere per mantenere la prima posizione, mentre Elfyn Evans si trova a dover fare dei ragionamenti in ottica mondiale tra la difesa del secondo posto e la necessità di non prendere troppi rischi. Potrebbero puntare al bottino pieno dei punti bonus Sebastien Ogier e Adrien Fourmaux, ormai tagliati fuori dai giochi per il titolo, mentre Sami Pajari cercherà di limitare i danni con i punti della domenica essendo ormai relegato al quinto posto nella classifica generale del rally.

RALLY CILE 2026, PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA

ProvaNomeLunghezzaOra localeOra italiana
SS13 Carampangue 1 26.82 km 09:00 14:00
SS14 BioBio 1 8.78 km 10:05 15:05
SS15 Carampangue 2 26.82 km 11:13 16:13
SS16 BioBio 2 (Power Stage) 8.78 km 13:15 18:15
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Luca Manacorda
Luca Manacorda
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.

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