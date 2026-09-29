Rally Italia Sardegna 2026: ultima edizione su un percorso rinnovato, in 3 lottano per il titolo

- 17/09/26 - Rally Arabia Saudita cancellato dal calendario: la stagione 2026 finirà in Sardegna
- 14/09/26 - Lancia, nel Rally Cile arriva il primo successo su terra per la Ypsilon Rally2 HF
- 13/09/26 - Rally Cile 2026: Solberg vince e si rilancia! Toyota 10° titolo Costruttori, Lancia prima nel WRC2
- 13/09/26 - WRC 2026: classifiche mondiale piloti e costruttori
- 12/09/26 - Rally Cile 2026: Solberg allunga a fine sabato, battaglia per il podio! Lancia prima nel WRC2
- 11/09/26 - Rally Cile 2026: Solberg leader del venerdì, battaglia apertissima per il podio! Bene le Lancia
- 10/09/26 - Lancia Corse in Cile da Campione del Mondo: Gryazin cerca la rimonta in WRC2
- 09/09/26 - Rally Cile 2026: Pajari all'attacco di Evans, Toyota vede il titolo Costruttori
- 08/09/26 - Il rebus Arabia Saudita per il calendario WRC: Rally Italia finale di stagione?
- 31/08/26 - Rally Paraguay: Lancia conquista il titolo Team WRC2
- 30/08/26 - Rally Paraguay 2026: vince ancora Pajari! Brutto incidente per Katsuta - VIDEO
- 29/08/26 - Rally Paraguay 2026: Pajari vede la vittoria, Fourmaux insidia Evans
- 28/08/26 - Rally Paraguay 2026: Pajari leader al termine di un venerdì incredibile
- 27/08/26 - Lancia al Rally Paraguay: caccia a punti pesanti per le classifiche iridate del WRC2
- 26/08/26 - Rally Paraguay 2026: la gara più lunga dell’anno vale il match point per Toyota
- 02/08/26 - Rally Finlandia 2026: seconda vittoria per Pajari, Evans si prende la Power Stage
- 01/08/26 - Rally Finlandia 2026: paura per Ogier, Pajari nuovo leader a fine sabato!
- 31/07/26 - Rally Finlandia 2026: Ogier padrone del venerdì, maltempo protagonista del pomeriggio
- 30/07/26 - Rally Finlandia, Lancia schiera cinque Ypsilon: Rossel e Gryazin guidano la sfida nel WRC2
- 29/07/26 - Rally Finlandia 2026: percorso rinnovato, Ogier ritrova Ingrassia come navigatore
- 21/07/26 - Rally Estonia: il video del pauroso cappottamento di Yamamoto
- 20/07/26 - Il consiglio di Kankkunen a Pajari dopo la prima vittoria: "Ai miei tempi ci ubriacavamo!"
- 19/07/26 - Rally Estonia 2026: Pajari trionfa, Solberg fa il pieno di punti della domenica
- 18/07/26 - Rally Estonia 2026: brivido per Pajari che resta leader, Neuville insidia il podio di Fourmaux
- 17/07/26 - Rally Estonia 2026: Pajari vince tutte le speciali del venerdì, ritiro per Katsuta!
- 15/07/26 - Rally Estonia 2026: sfida su 300 km di salti e alte velocità. Assente Lancia
- 01/07/26 - Rally Grecia: weekend complicato per le Lancia Ypsilon Rally2 sugli sterrati dell'Acropoli
- 28/06/26 - Acropoli Rally Grecia 2026: Ogier pigliatutto, l'en plein lo rilancia nel Mondiale
- 27/06/26 - Acropoli Rally Grecia 2026: tutto in gioco tra Neuville e Ogier a fine sabato, Evans fora e perde due minuti
- 26/06/26 - Rally Acropoli 2026: Neuville leader del venerdì, Solberg costretto al ritiro
- 24/06/26 - Lancia al via del Rally Acropoli 2026 con quattro Ypsilon Rally2, ma Gryazin non ci sarà
- 24/06/26 - Rally Acropoli 2026: in Grecia record di Rally1 al via, importanti novità nel percorso
- 01/06/26 - Lancia si prende il Rally Giappone: Gryazin vince il duello con Cachon e balza in testa al mondiale
- 31/05/26 - Rally Giappone 2026: Evans vince e allunga, Solberg limita i danni. Trionfo Lancia nel WRC2
- 30/05/26 - Rally Giappone 2026: Solberg sbaglia, Evans controlla Ogier a fine sabato
- 29/05/26 - Rally Giappone 2026: Evans domina il venerdì, duello Solberg-Ogier per il secondo posto
- 27/05/26 - Lancia Corse al Rally Giappone con una sola Ypsilon Rally2: all in su Gryazin
- 26/05/26 - Rally Giappone 2026: le attuali Rally1 salutano l'asfalto, una sola Lancia al via
- 13/05/26 - Rally Portogallo: l'incredibile caso del camion trovato da Evans sul percorso
- 11/05/26 - Lancia Corse: debutto incoraggiante sulla terra al Rally Portogallo, ma Rossel resta a secco
- 09/05/26 - Rally Portogallo 2026: capolavoro Ogier sotto la pioggia torrenziale! Fuori la Lancia di Rossel
- 08/05/26 - Rally Portogallo 2026: Ogier comanda a fine venerdì, ma Neuville è a un soffio! Bene Lancia tra le Rally2
- 07/05/26 - Rally Portogallo 2026: Solberg leader del giovedì, bene Fourmaux
- 06/05/26 - Rally Portogallo: Lancia all’esame della terra con la Ypsilon Rally2 HF Integrale
- 06/05/26 - Rally Portogallo 2026: percorso rinnovato e campo partenti record. Ogier cerca l'ottava sinfonia
- 27/04/26 - Lancia domina al Rally Isole Canarie: Rossel vince e va in testa al campionato WRC2
- 26/04/26 - Rally Isole Canarie 2026: vince Ogier, Evans torna in testa al mondiale
- 25/04/26 - Rally Isole Canarie 2026: Solberg ricuce su Ogier a fine giornata, giochi ancora aperti
- 24/04/26 - Rally Isole Canarie 2026: Ogier vince ancora, ma Solberg non molla. Lancia domina il WRC2
- 22/04/26 - Lancia Corse HF fiduciosa verso il Rally Isole Canarie: precedenti incoraggianti per Rossel e Gryazin
- 22/04/26 - Rally Isole Canarie 2026: per la sfida sull'asfalto più veloce torna Ogier, riecco anche Sordo
- 14/04/26 - Rally Croazia: per Fourmaux prima il ritiro, poi il pranzo in casa. La foto è virale
- 13/04/26 - Neuville si scusa per l'errore, Hyundai esterrefatta: "Non potevamo crederci"
- 13/04/26 - Rally Croazia: primo successo Mondiale per Lancia Ypsilon Rally2, sfiorato il podio assoluto!
- 12/04/26 - Rally Croazia 2026: disastro Neuville, vince Katsuta! Trionfo Lancia tra le Rally2
- 11/04/26 - Rally Croazia 2026: Neuville padrone del sabato, Lancia autoritaria tra le Rally2
- 10/04/26 - Rally Croazia 2026: il venerdì sorride a Pajari, Lancia domina tra le Rally2
- 08/04/26 - Rally Croazia 2026: nuove sfide su un percorso quasi completamente inedito
- 07/04/26 - Rally Croazia: tornano le Lancia Ypsilon Rally2 HF dopo l'esordio nel Monte Carlo
- 15/03/26 - Safari Rally Kenya 2026: Katsuta trionfa, Solberg si prende i punti della domenica
- 14/03/26 - Safari Rally Kenya 2026: comanda Katsuta, il sabato termina con quattro ritiri illustri
- 13/03/26 - Safari Rally Kenya 2026: Solberg chiude il venerdì con un secondo su Ogier
- 12/03/26 - Safari Rally Kenya 2026: Solberg domina il giovedì con l'aiuto della pioggia
- 11/03/26 - Safari Rally Kenya 2026: percorso rinnovato, Ogier torna in azione. Ancora assente Lancia
- 18/02/26 - Toyota domina, Neuville lancia l'allarme per Hyundai: "Non stiamo andando nella direzione giusta"
- 15/02/26 - Rally Svezia 2026: Evans vince e vola in testa al Mondiale. Fontana vince nel WRC3
- 14/02/26 - Rally Svezia 2026: Evans guida il poker Toyota a fine sabato, Fontana domina il WRC3
- 13/02/26 - Rally Svezia 2026: Katsuta leader a fine venerdì!
- 13/02/26 - Rally Svezia, inizio col brivido: la Skoda di Grahn si schianta contro gli alberi - VIDEO
- 11/02/26 - Rally Svezia 2026: Solberg per il bis, assenti Ogier e le Lancia
- 26/01/26 - Lancia Ypsilon Rally2: esordio convincente, i piloti fanno mea culpa
- 25/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: trionfo per Solberg, Fontana protagonista a sorpresa, Lancia vince la Super Sunday
- 24/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: Fourmaux vince la prova spettacolo, domani il Turini innevato
- 23/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: Solberg leader al termine del venerdì, Neuville perde quasi 4 minuti
- 22/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: Ogier batte un colpo, Solberg chiude il giovedì al comando
- 21/01/26 - Rallye Monte Carlo 2026: mondiale al via tra novità, ritorni storici e incognite meteo
- 10/01/26 - Rallye Monte Carlo: gli spettacolari video dei test sotto la neve
- 01/01/26 - WRC 2026, il calendario ufficiale del mondiale Rally
- 16/12/25 - M-Sport annuncia gli equipaggi 2026: confermato McErlean, fuori Sesks
- 13/12/25 - Test Lancia Ypsilon Rally2 HF in vista del debutto di Monte Carlo: il video
- 05/12/25 - Hyundai sceglie l'esperienza per sostituire Tanak: riecco Lappi, Sordo e Paddon
Il WRC arriva all'ultimo appuntamento della stagione 2026 con il titolo Piloti ancora da assegnare. Il Rally Italia Sardegna, in programma dall'1 al 4 ottobre, sarà infatti decisivo per la corsa al campionato, con tre equipaggi ancora matematicamente in lotta per il titolo. Elfyn Evans e Scott Martin arrivano in Sardegna al comando con 17 punti di vantaggio sui compagni di squadra Sami Pajari e Marko Salminen. Oliver Solberg ed Elliott Edmondson sono invece terzi, staccati di altri quattro punti. Con un massimo di 35 punti ancora disponibili, tutti e tre possono quindi diventare campioni del mondo, anche se l'annullamento dell'appuntamento in Arabia Saudita ha aumentato di molto le chance per Evans.
WRC 2026, Rally Giappone: Elfyn Evans (Toyota)
La gara sarda sarà il 13° e ultimo round del campionato e proporrà 17 prove speciali per 307,15 chilometri cronometrati. Al termine del rally verrà inoltre incoronato un nuovo campione del mondo: nessuno dei tre contendenti ha infatti mai conquistato il titolo Piloti o Co-piloti in precedenza.
Evans parte davanti: le combinazioni
Evans affronta il quarto finale di stagione della propria carriera con la possibilità di conquistare finalmente il titolo. Il gallese ha 17 punti di margine su Pajari e 21 su Solberg e ha bisogno di 19 punti in Sardegna per assicurarsi matematicamente il campionato indipendentemente dai risultati dei rivali. Pajari dovrà invece ottenere almeno 18 punti in più di Evans e, contemporaneamente, evitare di perdere cinque punti nei confronti di Solberg. Il pilota norvegese, dal canto suo, dovrà superare Evans di almeno 22 punti e Pajari di almeno cinque per diventare campione. Sarà quindi una sfida interna a Toyota, con tre GR Yaris a contendersi il titolo nell'ultimo rally dell'era delle attuali vetture Rally1.
WRC 2026, Rally Estonia: Sami Pajari (Toyota)
I protagonisti della categoria maggiore saranno in totale undici. Hyundai ritroverà Dani Sordo dopo l'ultima presenza al Rally Grecia di giugno, mentre M-Sport schiererà nuovamente Martiņs Sesks dopo l'assenza negli appuntamenti sudamericani. Confermati ovviamente i titolari, ossia Adrien Fourmaux e Thierry Neuville per la casa coreana e John Armstrong e Josh McErlean sulle Ford Puma.
La cancellazione dell'Arabia Saudita ha consegnato il titolo a Robert Virves, ma la battaglia nel WRC2 si preannuncia accesa con 32 equipaggi al via. A guidare l'elenco degli iscritti è il fresco campione del mondo, mentre tra i principali avversari figurano Teemu Suninen e Roope Korhonen su Toyota, Andreas Mikkelsen e i vincitori dell'edizione 2025, Roberto Daprà e Luca Guglielmetti, che tornano in gara nel Mondiale dopo l'ultima partecipazione al Rally Grecia di giugno. Non ci saranno i due equipaggi ufficiali di Lancia, me le Ypsilon Rally2 saranno comunque in azione con Léo Rossel e Pablo Sarrazin. Da segnalare anche il debutto su una Toyota Rally2 di Matteo Fontana, fresco vincitore del titolo WRC3. In totale sono 60 gli equipaggi iscritti al Rally Italia Sardegna.
Un rally duro e tecnico con un percorso rinnovato
Il Rally Italia Sardegna propone un fondo particolarmente impegnativo, caratterizzato da strade sterrate strette, rocciose e ricche di curve. Le prove raramente vengono percorse a una velocità media superiore ai 90 km/h e richiedono quindi un'attenta gestione del ritmo. La capacità di valutare i rischi sarà fondamentale, soprattutto nel secondo passaggio sulle prove, quando il fondo tende a deteriorarsi. L'elevato numero di curve rende inoltre importante la gestione degli pneumatici. La collocazione a ottobre dovrebbe invece rendere meno gravoso il fattore temperatura rispetto alle precedenti edizioni disputate a giugno.
Il percorso presenta diverse modifiche rispetto allo scorso anno. Per la prima volta dal 2023, il Rally Italia Sardegna inizierà già giovedì sera con una super speciale. L'Ittiri Arena Show, utilizzata come shakedown nel 2024, torna così a essere una prova disputata con due vetture contemporaneamente, come non accadeva dal 2019. Anche la giornata di venerdì presenta diverse variazioni. Tula-Erula, Su Filigosu-Lerno e Monti di Alà-Sa Conchedda-Lerno utilizzano infatti sezioni già affrontate in passato, ma con configurazioni differenti rispetto al 2025.
WRC 2025, Rally Italia Sardegna: Roberto Daprà (Skoda)
Sabato proporrà ulteriori modifiche, mentre Solorche sarà l'unica prova completamente nuova del rally. Domenica tornerà invece la tradizionale Sassari-Argentiera, che sarà anche la Power Stage. Dopo i 2 km di giovedì sera, i chilometraggi delle tre giornate principali saranno rispettivamente pari a 119, 123 e 61 km.
Sassari-Argentiera, la prova decisiva
La Sassari-Argentiera sarà probabilmente il momento più importante dell'intero weekend. La prova, lunga 7,10 chilometri, sarà disputata due volte nella giornata di domenica e assegnerà i punti bonus della Power Stage. Il percorso inizia sull'asfalto per poi passare rapidamente allo sterrato, diventando stretto, sabbioso e sconnesso. Una discesa ripida e più veloce conduce quindi verso la costa, prima del caratteristico arrivo vicino alla spiaggia.
La prova ha già regalato in passato arrivi estremamente ravvicinati. Nel 2018 Thierry Neuville precedette Sébastien Ogier di appena sette decimi, mentre nel 2024 Ott Tänak ebbe la meglio sul francese per soli due decimi. Nel 2026 la Sassari-Argentiera torna inoltre nel tradizionale ruolo di Power Stage dopo l'assenza dello scorso anno. Il secondo passaggio potrebbe essere decisivo anche per l'assegnazione del titolo mondiale: la sfida tra Evans, Pajari e Solberg potrebbe infatti arrivare fino agli ultimi chilometri della stagione.
L'ultimo rally dell'era Rally1 e il saluto alla Sardegna
Il Rally Italia Sardegna segnerà anche la conclusione dell'era delle attuali vetture Rally1, introdotte nel WRC nel 2022 e destinate a lasciare spazio alla nuova generazione di vetture dal 2027. Toyota ha conquistato 16 dei 18 titoli mondiali disponibili nell'era Rally1, con Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen gli unici piloti e copiloti ad aver vinto due campionati durante questo periodo.
WRC 2025: Ogier, Rovanpera ed Evans (Toyota)
La Sardegna rappresenterà quindi un passaggio storico per il WRC: oltre a incoronare i nuovi campioni del mondo, chiuderà un ciclo tecnico durato cinque stagioni. Si tratterà dunque del miglior saluto possibile all'evento sull'isola che dall'anno prossimo verrà sostituito nel calendario del mondiale dal Rally Roma Capitale, con cui di fatto si scambierà di campionato: gli sterrati sardi diverranno infatti teatro della sfida tra i protagonisti del Campionato Europeo Rally ERC.
Rally Italia Sardegna 2026: prove speciali e orari
Giovedì 1 ottobre
|Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora
|SSS1
|Ittiri Arena Show
|2,21 km
|16:05
Venerdì 2 ottobre
|Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora
|SS2
|Tula - Erula 1
|18,77 km
|08:01
|SS3
|Su Filigosu - Lerno 1
|17,83 km
|09:01
|SS4
|Monti di Ala' - Sa Conchedda - Lerno 1
|23,23 km
|10:08
|SS5
|Tula - Erula 2
|18,77 km
|14:31
|SS6
|Su Filigosu - Lerno 2
|17,83 km
|15:31
|SS7
|Monti di Ala' - Sa Conchedda - Lerno 2
|23,23 km
|16:38
Sabato 3 ottobre
|Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora
|SS8
|Lerno - Sa Conchedda - Monti di Ala' 1
|24,14 km
|08:01
|SS9
|Coiluna - Loelle 1
|24,83 km
|09:11
|SS10
|Solorche' 1
|12,86 km
|10:07
|SS11
|Lerno - Sa Conchedda - Monti di Ala' 2
|24,14 km
|14:31
|SS12
|Coiluna - Loelle 2
|24,83 km
|15:41
|SS13
|Solorche' 2
|12,86 km
|16:37
Domenica 4 ottobre
|Prova
|Nome
|Lunghezza
|Ora
|SS14
|Osilo - Tergu 1
|23,71 km
|08:31
|SS15
|Sassari - Argentiera 1
|7,10 km
|10:05
|SS16
|Osilo - Tergu 2
|23,71 km
|11:38
|SS17
|Sassari - Argentiera 2 - Power Stage
|7,10 km
|14:15
Resta aggiornato
Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.
Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.