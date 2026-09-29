Rally Italia Sardegna 2026: ultima edizione su un percorso rinnovato, in 3 lottano per il titolo

Il WRC arriva all'ultimo appuntamento della stagione 2026 con il titolo Piloti ancora da assegnare. Il Rally Italia Sardegna, in programma dall'1 al 4 ottobre, sarà infatti decisivo per la corsa al campionato, con tre equipaggi ancora matematicamente in lotta per il titolo. Elfyn Evans e Scott Martin arrivano in Sardegna al comando con 17 punti di vantaggio sui compagni di squadra Sami Pajari e Marko Salminen. Oliver Solberg ed Elliott Edmondson sono invece terzi, staccati di altri quattro punti. Con un massimo di 35 punti ancora disponibili, tutti e tre possono quindi diventare campioni del mondo, anche se l'annullamento dell'appuntamento in Arabia Saudita ha aumentato di molto le chance per Evans.

WRC 2026, Rally Giappone: Elfyn Evans (Toyota)

La gara sarda sarà il 13° e ultimo round del campionato e proporrà 17 prove speciali per 307,15 chilometri cronometrati. Al termine del rally verrà inoltre incoronato un nuovo campione del mondo: nessuno dei tre contendenti ha infatti mai conquistato il titolo Piloti o Co-piloti in precedenza.

Evans parte davanti: le combinazioni

Evans affronta il quarto finale di stagione della propria carriera con la possibilità di conquistare finalmente il titolo. Il gallese ha 17 punti di margine su Pajari e 21 su Solberg e ha bisogno di 19 punti in Sardegna per assicurarsi matematicamente il campionato indipendentemente dai risultati dei rivali. Pajari dovrà invece ottenere almeno 18 punti in più di Evans e, contemporaneamente, evitare di perdere cinque punti nei confronti di Solberg. Il pilota norvegese, dal canto suo, dovrà superare Evans di almeno 22 punti e Pajari di almeno cinque per diventare campione. Sarà quindi una sfida interna a Toyota, con tre GR Yaris a contendersi il titolo nell'ultimo rally dell'era delle attuali vetture Rally1.

WRC 2026, Rally Estonia: Sami Pajari (Toyota)

I protagonisti della categoria maggiore saranno in totale undici. Hyundai ritroverà Dani Sordo dopo l'ultima presenza al Rally Grecia di giugno, mentre M-Sport schiererà nuovamente Martiņs Sesks dopo l'assenza negli appuntamenti sudamericani. Confermati ovviamente i titolari, ossia Adrien Fourmaux e Thierry Neuville per la casa coreana e John Armstrong e Josh McErlean sulle Ford Puma.

La cancellazione dell'Arabia Saudita ha consegnato il titolo a Robert Virves, ma la battaglia nel WRC2 si preannuncia accesa con 32 equipaggi al via. A guidare l'elenco degli iscritti è il fresco campione del mondo, mentre tra i principali avversari figurano Teemu Suninen e Roope Korhonen su Toyota, Andreas Mikkelsen e i vincitori dell'edizione 2025, Roberto Daprà e Luca Guglielmetti, che tornano in gara nel Mondiale dopo l'ultima partecipazione al Rally Grecia di giugno. Non ci saranno i due equipaggi ufficiali di Lancia, me le Ypsilon Rally2 saranno comunque in azione con Léo Rossel e Pablo Sarrazin. Da segnalare anche il debutto su una Toyota Rally2 di Matteo Fontana, fresco vincitore del titolo WRC3. In totale sono 60 gli equipaggi iscritti al Rally Italia Sardegna.

Un rally duro e tecnico con un percorso rinnovato

Il Rally Italia Sardegna propone un fondo particolarmente impegnativo, caratterizzato da strade sterrate strette, rocciose e ricche di curve. Le prove raramente vengono percorse a una velocità media superiore ai 90 km/h e richiedono quindi un'attenta gestione del ritmo. La capacità di valutare i rischi sarà fondamentale, soprattutto nel secondo passaggio sulle prove, quando il fondo tende a deteriorarsi. L'elevato numero di curve rende inoltre importante la gestione degli pneumatici. La collocazione a ottobre dovrebbe invece rendere meno gravoso il fattore temperatura rispetto alle precedenti edizioni disputate a giugno.

Il percorso presenta diverse modifiche rispetto allo scorso anno. Per la prima volta dal 2023, il Rally Italia Sardegna inizierà già giovedì sera con una super speciale. L'Ittiri Arena Show, utilizzata come shakedown nel 2024, torna così a essere una prova disputata con due vetture contemporaneamente, come non accadeva dal 2019. Anche la giornata di venerdì presenta diverse variazioni. Tula-Erula, Su Filigosu-Lerno e Monti di Alà-Sa Conchedda-Lerno utilizzano infatti sezioni già affrontate in passato, ma con configurazioni differenti rispetto al 2025.

WRC 2025, Rally Italia Sardegna: Roberto Daprà (Skoda)

Sabato proporrà ulteriori modifiche, mentre Solorche sarà l'unica prova completamente nuova del rally. Domenica tornerà invece la tradizionale Sassari-Argentiera, che sarà anche la Power Stage. Dopo i 2 km di giovedì sera, i chilometraggi delle tre giornate principali saranno rispettivamente pari a 119, 123 e 61 km.

Sassari-Argentiera, la prova decisiva

La Sassari-Argentiera sarà probabilmente il momento più importante dell'intero weekend. La prova, lunga 7,10 chilometri, sarà disputata due volte nella giornata di domenica e assegnerà i punti bonus della Power Stage. Il percorso inizia sull'asfalto per poi passare rapidamente allo sterrato, diventando stretto, sabbioso e sconnesso. Una discesa ripida e più veloce conduce quindi verso la costa, prima del caratteristico arrivo vicino alla spiaggia.

La prova ha già regalato in passato arrivi estremamente ravvicinati. Nel 2018 Thierry Neuville precedette Sébastien Ogier di appena sette decimi, mentre nel 2024 Ott Tänak ebbe la meglio sul francese per soli due decimi. Nel 2026 la Sassari-Argentiera torna inoltre nel tradizionale ruolo di Power Stage dopo l'assenza dello scorso anno. Il secondo passaggio potrebbe essere decisivo anche per l'assegnazione del titolo mondiale: la sfida tra Evans, Pajari e Solberg potrebbe infatti arrivare fino agli ultimi chilometri della stagione.

L'ultimo rally dell'era Rally1 e il saluto alla Sardegna

Il Rally Italia Sardegna segnerà anche la conclusione dell'era delle attuali vetture Rally1, introdotte nel WRC nel 2022 e destinate a lasciare spazio alla nuova generazione di vetture dal 2027. Toyota ha conquistato 16 dei 18 titoli mondiali disponibili nell'era Rally1, con Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen gli unici piloti e copiloti ad aver vinto due campionati durante questo periodo.

WRC 2025: Ogier, Rovanpera ed Evans (Toyota)

La Sardegna rappresenterà quindi un passaggio storico per il WRC: oltre a incoronare i nuovi campioni del mondo, chiuderà un ciclo tecnico durato cinque stagioni. Si tratterà dunque del miglior saluto possibile all'evento sull'isola che dall'anno prossimo verrà sostituito nel calendario del mondiale dal Rally Roma Capitale, con cui di fatto si scambierà di campionato: gli sterrati sardi diverranno infatti teatro della sfida tra i protagonisti del Campionato Europeo Rally ERC.

Rally Italia Sardegna 2026: prove speciali e orari

Giovedì 1 ottobre

Prova Nome Lunghezza Ora SSS1 Ittiri Arena Show 2,21 km 16:05

Venerdì 2 ottobre

Prova Nome Lunghezza Ora SS2 Tula - Erula 1 18,77 km 08:01 SS3 Su Filigosu - Lerno 1 17,83 km 09:01 SS4 Monti di Ala' - Sa Conchedda - Lerno 1 23,23 km 10:08 SS5 Tula - Erula 2 18,77 km 14:31 SS6 Su Filigosu - Lerno 2 17,83 km 15:31 SS7 Monti di Ala' - Sa Conchedda - Lerno 2 23,23 km 16:38

Sabato 3 ottobre

Prova Nome Lunghezza Ora SS8 Lerno - Sa Conchedda - Monti di Ala' 1 24,14 km 08:01 SS9 Coiluna - Loelle 1 24,83 km 09:11 SS10 Solorche' 1 12,86 km 10:07 SS11 Lerno - Sa Conchedda - Monti di Ala' 2 24,14 km 14:31 SS12 Coiluna - Loelle 2 24,83 km 15:41 SS13 Solorche' 2 12,86 km 16:37

Domenica 4 ottobre

Prova Nome Lunghezza Ora SS14 Osilo - Tergu 1 23,71 km 08:31 SS15 Sassari - Argentiera 1 7,10 km 10:05 SS16 Osilo - Tergu 2 23,71 km 11:38 SS17 Sassari - Argentiera 2 - Power Stage 7,10 km 14:15

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