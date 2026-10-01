Rally Italia Sardegna 2026: quattro Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale al via

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Dopo una stagione che ha segnato il ritorno ufficiale di Lancia nel FIA World Rally Championship e la conquista del titolo mondiale Team WRC2, la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale si prepara ad affrontare l'ultimo appuntamento del campionato sulle strade del Rally Italia Sardegna. Saranno quattro le vetture presenti al via della gara sarda. Due saranno schierate dal 2C Junior Team, con Léo Rossel affiancato da Guillaume Mercoiret e Conner Martell navigato da Alessandro Gelsomino. La terza Ypsilon Rally2 HF Integrale sarà affidata a Pablo Sarrazin e Yannick Roche, mentre sulla quarta saliranno Stefano Avandero e Lorenzo Granai.
WRC 2026, Rally Grecia: Leo Rossel (Lancia Ypsilon Rally2 HF)
Lancia Corse HF non sarà quindi direttamente al via con i due equipaggi che hanno contribuito alla conquista del titolo Team WRC2, ossia quelli formati da Nikolay Gryazin e Konstantin Aleksandrov e da Yohan Rossel e Arnaud Dunand, ma la presenza di quattro vetture permetterà al progetto di chiudere la stagione con una rappresentanza numerosa nell'appuntamento italiano.
Ultimo appuntamento su terra
Dopo la cancellazione del Rally Arabia Saudita, il Rally Italia Sardegna rappresenta l'ultimo rally della stagione 2026 per la Ypsilon Rally2 HF Integrale, al termine di un primo anno nel WRC nel quale la vettura ha affrontato per la prima volta alcune delle condizioni più impegnative del panorama mondiale, accumulando esperienza e competitività sui diversi fondi del campionato.
La gara sarda, giunta alla 23ª edizione, torna ad avere il proprio centro ad Alghero e propone un percorso compatto ma particolarmente impegnativo. Il programma prevede 17 prove speciali per 307,15 chilometri cronometrati, distribuiti su tre giornate di gara. L'appuntamento prenderà il via oggi, 1 ottobre, con lo shakedown di Monte Baranta, seguito dalla Ittiri Arena Show, prova speciale di apertura lunga 2,21 chilometri. Venerdì 2 ottobre sarà la prima vera giornata di gara, con sei prove speciali e 119,66 chilometri cronometrati. Gli equipaggi affronteranno due volte Tula-Erula, Su Filigosu-Lerno e Monti di Alà-Sa Conchedda-Lerno.
WRC 2026, Rally Grecia: Pablo Sarrazin (Lancia Ypsilon Rally2 HF)
Sabato 3 ottobre sarà invece la giornata più impegnativa in termini di chilometri, con sei prove speciali e 123,66 chilometri cronometrati. Il programma prevede due passaggi su Lerno-Sa Conchedda-Monti di Alà, Coiluna-Loelle e sulla nuova Solorché, nei pressi di Pattada. Il finale è previsto domenica 4 ottobre, con quattro prove speciali e 61,62 chilometri cronometrati. Dopo i due passaggi sulla Osilo-Tergu, il rally si concluderà con la doppia percorrenza della Sassari-Argentiera. Il secondo passaggio sarà valido come Wolf Power Stage, prima del traguardo finale ad Alghero.
Una sfida impegnativa per la Ypsilon Rally2 HF Integrale
Gli sterrati del Rally Italia Sardegna sono caratterizzati da strade strette e tortuose, fondo abrasivo, frequenti cambi di ritmo e margini di errore ridotti. La gestione degli pneumatici e della vettura rappresenterà quindi uno degli aspetti determinanti della gara. L'edizione 2026 avrà inoltre una caratteristica particolare: si correrà eccezionalmente nel mese di ottobre, anziché nella tradizionale collocazione primaverile. Le condizioni meteorologiche potranno quindi essere più variabili, aggiungendo un'ulteriore incognita a un rally già impegnativo dal punto di vista tecnico.
Per Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale sarà così l'ultimo importante banco di prova sugli sterrati del WRC 2026. Quattro vetture rappresenteranno il progetto Lancia Corse HF nella gara che chiude una stagione storica, la prima del ritorno ufficiale della Casa nel Mondiale Rally e quella culminata con la conquista del titolo mondiale Team WRC2.
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Appassionato di corse fin da quando organizzava il GP di Vigliano Biellese sulla moquette di casa, si laurea in Scienze della Comunicazione con l'idea di diventare giornalista sportivo. Dopo un inizio nelle radio locali seguendo basket e calcio, nel 2012 entra a far parte di FormulaPassion dove, tra un'intervista e una trasferta a un gran premio, crea “T&F – I Top & Flop della Formula 1”, un modo ironico di commentare le gare. Le cronache riportano la sua partecipazione a Reazione a Catena nel 2010: nel celebre programma di Rai 1 la sua squadra vince sei puntate e una buona somma di denaro, ma lui resta umile. A MotorBox arriva nell'autunno 2019.