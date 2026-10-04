Lancia, Sarrazin brilla in Sardegna: secondo tempo nella Power Stage dopo la vittoria nella SS2

Il Rally Italia Sardegna 2026 si chiude con un bilancio a due facce per Lancia. Da una parte i ritiri di Léo Rossel, Conner Martell e Pablo Sarrazin, dall'altra il ritmo mostrato proprio dal giovane francese, capace di mettersi in evidenza tra i protagonisti del WRC2 prima di essere costretto allo stop e di chiudere il weekend con il secondo tempo assoluto nella Power Stage.

WRC 2026, Rally Italia Sardegna: Leo Rossel (Lancia)

A soli 20 anni, Sarrazin ha mostrato un ritmo competitivo fin dalle prime battute, facendo segnare il miglior tempo WRC2 sulla SS2. Il pilota francese ha continuato a viaggiare sui tempi dei migliori della categoria fino al ritiro sulla SS8, che ha interrotto una gara nella quale la Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale era stata costantemente nelle posizioni di vertice. Rientrato con il Super Rally, Sarrazin ha confermato il proprio ritmo anche nella giornata conclusiva, arrivando a conquistare il secondo tempo assoluto nella Power Stage Sassari-Argentiera. Un risultato che rappresenta uno dei principali spunti positivi del weekend Lancia in Sardegna.

Weekend difficile per Rossel e Martell

È stata invece una gara decisamente più complicata per Léo Rossel. Sulla SS2 la sua Ypsilon Rally2 HF Integrale è atterrata pesantemente dopo un salto, danneggiando la vettura e costringendo l'equipaggio al ritiro. Rossel è riuscito a rientrare il giorno successivo grazie al Super Rally, ma il dolore alla schiena accusato dal copilota Guillaume Mercoiret ha portato a un nuovo stop. La partecipazione si è quindi conclusa senza la possibilità di trasformare il ritmo mostrato in un risultato concreto.

Heavy landing for Léo Rossel, who has now retired for the day ❌ #WRC | #RallyItaliaSardegna 🇮🇹 https://t.co/WMZJltSXnP — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 2, 2026

Doppio ritiro anche per Conner Martell. Il pilota americano è stato costretto a fermarsi durante la seconda giornata dopo aver colpito un albero. Anche lui è rientrato grazie al Super Rally, ma ha dovuto interrompere nuovamente la gara dopo la SS12. Per Stefano Avandero, invece, il Rally Italia Sardegna ha rappresentato soprattutto un'esperienza. Al volante della quarta Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, condivisa con Lorenzo Granai, il pilota ha completato i primi chilometri con la vettura sulle impegnative prove sterrate dell'isola.

La prima stagione Lancia nel WRC

Il risultato della Sardegna arriva al termine della prima stagione completa di Lancia Corse HF nel WRC. La Ypsilon Rally2 HF Integrale ha affrontato nel corso dell'anno rally su asfalto e terra, accumulando esperienza e ottenendo diversi risultati di rilievo in WRC2. Il momento più importante è arrivato in Paraguay, dove Lancia ha conquistato il titolo mondiale Team WRC2. Un risultato ottenuto nella prima stagione del ritorno ufficiale della Casa nel Mondiale Rally.

Durante l'anno, le Ypsilon Rally2 hanno colto quattro successi di classe, vincendo in Croazia, alle Isole Baleari e in Cile con Yohan Rossel e in Giappone con Nikolay Gryazin, i due piloti titolari assenti in questo fine settimana sardo.

WRC 2026, Rally Cile: Rossel (Lancia) festeggia la vittoria nel WRC2

Clément: ''Pablo aveva il passo per il podio''

Il Team Principal di Lancia Corse HF Didier Clément ha sottolineato proprio la prestazione di Sarrazin, pur riconoscendo le difficoltà incontrate da Rossel: «È stato un weekend vissuto con i nostri due giovani, Pablo e Léo. Pablo è stato costantemente nelle posizioni di vertice per tutto il rally e, nonostante un piccolo problema tecnico e una foratura, ha dimostrato chiaramente di avere il passo per lottare per il podio, in una gara con un livello di competitività particolarmente elevato. È stata una prestazione molto incoraggiante da parte sua». Sul weekend di Rossel, Clément ha aggiunto: «Per Léo, invece, il weekend è stato purtroppo più complicato. Un atterraggio pesante dopo un salto ha danneggiato la vettura e accorciato la loro prima giornata. L'equipaggio ha provato a ripartire il giorno successivo, ma il mal di schiena del suo copilota, seguito da una foratura domenica mattina, ha messo definitivamente fine al loro rally».

Il responsabile Lancia ha quindi riassunto così il fine settimana: «In termini di risultati, quindi, è stato un weekend dai bilanci contrastanti, ma la prestazione è stata molto positiva. Entrambi gli equipaggi hanno mostrato un'ottima velocità e un potenziale concreto, anche se gli episodi di gara non hanno permesso loro di trasformare questo ritmo nei risultati che avrebbero meritato».

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