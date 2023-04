Ferrari, Elkann si consola con l'Endurance: "Vinti entrambi i titoli, attendiamo con impazienza la Le Mans"

In questo inizio di 2023 la Ferrari sta vivendo le grandi delusioni di un avvio di campionato di F1 ben al di sotto delle aspettative e l'entusiasmo attorno al ritorno nella massima categoria del campionato WEC, bagnato a Sebring con un podio ottenuto nella prima gara dell'anno. Di queste due situazioni ha parlato anche John Elkann, presidente della casa di Maranello, nell'ultima assemblea degli azionisti.

F1, L'OBIETTIVO DA INSEGUIRE I primi tre gran premi della stagione sono stati un incubo per la Ferrari, protagonista del peggior avvio dal 2009. Queste difficoltà non cambiano l'obiettivo della scuderia, ossia riportare a Maranello quel titolo mondiale che manca ormai dal 2007 per quanto riguarda i piloti e dal 2008 per quanto riguarda i Costruttori. A riguardo, Elkann ha ribadito la fiducia nel grande lavoro che deve portare avanti il team principal Fred Vasseur: ''Il team è concentrato sulla scuderia Ferrari. In F1, l'ultimo campionato del mondo ha visto un miglioramento della nostra competitività. Tuttavia, il nostro obiettivo è, e lo sarà sempre, quello di vincere il campionato e Fred e tutta la squadra della scuderia sono concentrati al massimo sul raggiungimento di questo obiettivo''.

WEC, ORGOGLIO DA SOTTOLINEARE Ben altri risultati sono arrivati dal mondo delle gare endurance. La Ferrari ha ottenuto grandi soddisfazioni nelle categorie GT e da quest'anno ha lanciato la sfida tra le Hypercar con il debutto della 499 P, la quale ha ben figurato nell'esordio a Sebring. Elkann ha ricordato i recenti successi tra le GTdella 488, modello che quest'anno è andato in pensione: ''Nel 2022 abbiamo concluso la stagione del World Endurance Championship vincendo entrambi i titoli piloti e costruttori e abbiamo presentato la 296 GT3, la V6 che sostituirà l'uscente 488 GT3, una vettura che ha ottenuto oltre 500 vittorie e che entra nella storia come la Ferrari da corsa di maggior successo fino ad oggi''. Riguardo la nuova Hypercar, il cui obiettivo più prestigioso è ovviamente vincere la 24 Ore di Le Mans, Elkann ha dichiarato: ''A ottobre abbiamo presentato la 499 P, la nostra Le Mans Hypercar. Lo scorso marzo, alla 1000 miglia di Sebring, ha segnato il ritorno della Ferrari dopo 50 anni nella classe regina del FIA WEC. Tutti noi attendiamo con impazienza il nostro ritorno a Le Mans il prossimo giugno''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 14/04/2023