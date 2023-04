Portimao: si attende lo scontro Toyota-Ferrari

SECONDO ROUND Dopo l'apertura stagionale di Sebring, il mondiale endurance si avvia al secondo appuntamento stagionale che si correrà questo fine settimana sul circuito di Portimao. In Portogallo il World Endurance Championship è atteso con molto interesse e le previsioni indicano che la lotta in pista potrebbe essere più serrata di quanto visto in America. Sebbene tutti abbiano provato e rifinito gli assetti e gli automatismi, ci si aspetta molto dalla Ferrari. La 499P, lo ricordiamo, aveva siglato una pole position che aveva portato tutta l'attenzione mediatica sulla serie a ruote coperte. In gara la Toyota è invece riuscita a capitalizzare l'enorme esperienza e soprattutto a far girare a proprio favore una corsa priva di contatti o inconvenienti vincendo con un ampio margine.

united autosport

PORSCHE E CADILLAC SU DUE FRONTI Dopo le ottime performance del doppio appuntamento di Sebring (gara WEC e 12 ore IMSA, ndr) gli outsider potrebbero essere proprio Cadillac o Porsche. Le LMDh dei due costruttori saranno impegnate sia sul fronte americano nella gara sullo stradale di Long beach, che in Europa nella 6 ore di Portimao. L'ottimo passo avanti di entrambi dopo la prima gara di Daytona si è visto a Sebring per entrambe. Sul fronte Peugeot invece si è cercata l'affidabilità durante i test delle scorse settimane. La gara di Sebring è stata ancora una volta difficile per la vettura francese. Cercheranno di mettersi in mostra anche i privati Glickenhaus e Floyd Vanwall. In LMP2 il primo confronto tra United Autosport e Prema si è risolto a favore degli inglesi. Pericolosi, ai fini, della lotta al vertice, anche il team WRT mentre la Signatech sta gettando le basi per l'impegno con l'Hypercar nella classe superiore. Da tenere d'occhio anche Jota, Vector e Inter Europol.

Wec 1000 Miglia Sebring 2023: La Chevrolet Corvette

CORVETTE SAPRA' CONFERMARSI? La prima sfida in terra americana ha visto il marchio americano dominare ma al di qua dell'oceano Porsche e Aston Martin non staranno a guardare. Se le prime si erano inserite al vertice, in Florida le Aston avevano sofferto. Da seguire anche le 488 che avevano battagliato al vertice proprio con l'equipaggio delle Iron Dames fin dalle prime battute anche se notoriamente il BOP va a impattare di più sulle vetture del cavallino ma potrebbero dire la loro su una pista amica. La gara scatterà domenica alle ore 13.00 e sarà trasmessa in diretta integrale sul canale Sky Sport F1.

Pubblicato da Marco Borgo, 13/04/2023