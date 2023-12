A Baku la premiazione dei campioni 2023

AZERBAIJAN La Federazione Automobilistica dell'Azerbaijan ha ospitato ieri sera la tradizionale cerimonia di gala della FIA dove ogni anno vengono consegnati i trofei ai vincitori dei campionati che rientrano tra le file delle serie federali. A ricevere i premi più ambiti per il campionato del mondo di Formula 1 sono stati Max Verstappen, laureatosi campione per la terza volta, e Chris Horner per la Red Bull, vincitrice tra i costruttori. Ha tenuto un basso profilo il presidente Mohamed Bin Sulayem, che oltre alle polemiche con la famiglia Wolff ha dovuto fronteggiare nei giorni scorsi dei problemi di salute che lo hanno visto particolarmente debilitato.

PIASTRI ROOKIE OF THE YEAR Tra i numerosi riconoscimenti distribuiti c'è quello riservato ad Oscar Piastri, il pilota della McLaren che nella sua stagione d'esordio ha vinto la sua prima gara imponendosi nella sprint in Qatar. Per le categorie minori sono stati consegnati i riconoscimenti a Theo Pourchaire, campione Formula 2, e a Gabriele Bortoleto, vincitore del FIA Formula 3 ed ai rispettivi team. Trofei anche per i vincitori del FIA World Cup di Macao, Luke Browning in Formula 3 e Raffaele Marciello in GT.

TOYOTA DOMINA Stagione molto positiva per il costruttore nipponico che si è imposto nel mondiale endurance (Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa), nel mondiale rally (Kalle Rovanpera navigato da Jonne Halttunen) e nel rallyraid (Nasser Al Attyah navigato da Mathieu Baumel). Jake Dennis ha ritirato il premio quale vincitore della Formula E. Max Verstappen, trionfatore nel campionato di spicco, ha consegnato i trofei ai vincitori dei campionati kart a Paolo Ippolito, Kirill Kutskov e Dries Van Langendonck.

Pubblicato da Marco Borgo, 09/12/2023