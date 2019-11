Autore:

Marco Borgo

PRIMA VITTORIA NON IBRIDA È la prima volta che una vettura LMP1 non ibrida batte in pista le più performanti vetture del team Toyota. Nella terza tappa del mondiale endurance FIA sul circuito di Shanghai si era visto fin dalle qualifiche come i prototipi ibridi, con gli handicap imposti dai commissari dopo le vittorie nei due precedenti round, non riuscissero a stare al passo delle LMP1 convenzionali. In gara hanno faticato ad avere ragione delle LMP2, specie in termini di velocità pura. La vittoria è quindi andata alla Rebellion di Bruno Senna, Gustavo Menezes e Norman Nato. I tre hanno tagliato il traguardo della 4 ore di Shanghai con oltre un minuto di vantaggio sulle due Toyota, la seconda delle quali, doppiata. A seguire le due Ginetta del team LNT, penalizzate per aver bruciato lo spegnimento dei semafori al via.

SUCCESS BALLAST SOTTO ACCUSA Una vittoria per certi versi anomala e, a detta degli stessi piloti delle Toyota LMP1, manipolata artificialmente. La squadra svizzera è riuscita ad imporsi sulle due vetture ibride dopo che il “Success Ballast” aveva tarpato le ali a quest’ultime, costringendole a girare su tempi di circa cinque secondi più lenti di quelli fatti registrare nella passata stagione. In qualifica le due Toyota hanno fatto segnare tempi più lenti di tutte le LMP1 sacrificando la prestazione per salvare preziosi set di gomme nuovi per la gara.

JOTA SPORT A SEGNO IN LMP2 Nella classe per i piccoli team privati il successo è andato al trio Jota composto da Roberto Gonzales, Antonio Felix Da Costa e Anthony Davidson. I tre hanno portato l’Oreca gestita dalla squadra inglese davanti alla compagna di box che corre con i colori del Jackie Chan DC Racing. Terza la vettura dell’United Autosport. Giù di un giro Signatech/Alpine e Team Nederland, che ha abbandonato il telaio Dallara in luogo della più performante Oreca al pari dell’High Class racing che ha chiuso al sesto posto. Gara difficile per Cetilar Racing con gli italiani Sernagiotto, Lacorte e Belicchi.

VITTORIA FERRARI SFUMATA Nelle verifiche post-gara è sfumata la prima vittoria stagionale della Ferrari 488 AF Corse che Alessandro Pier Guidi e James Calado avevano portato al comando dopo la foratura che ha tolto di scena l’Aston Martin di Marco Sorensen e Nicky Thiim, leader nelle battute finali. Un’irregolarità tecnica con le altezze del fondo vettura ha messo nelle mani dei piloti Porsche Kevin Estre e Michael Christensen il successo della classe GTE-Pro. A seguire i compagni di box Gimmi Bruni e Richard Lietz sulla seconda 911 RSR davanti a Alex Lynn e Maxime Martin che salgono così sul podio. In GTE-Am l’Aston Martin ha visto il secondo successo consecutivo con la vettura del TF Sport guidata da Salih Yoluc, Charlie Eastwood e John Adam. Il podio è stato completato dalla prima Porsche del team Project1 e dall’Aston Martin del Prodrive. Prossimo appuntamento con il FIA World Endurance Championship sul circuito di Al Sakhir, in Bahrain, dove tra circa un mese si disputerà la quarta tappa stagionale.

