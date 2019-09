Autore:

NOVITÀ IN TV Negli ultimi anni non l’abbiamo potuto dare molto spesso notizie che facessero felici gli appassionati di motori non abbonati a una pay-tv satellitare. I palinsesti di Sky hanno infatti cannibalizzato l’offerta, accaparrandosi ad esempio la Formula 1, la MotoGP e molte categorie propedeutiche in esclusiva. Pur offrendo un prodotto di grande qualità, questo ha significato l’impossibilità per la maggioranza degli spettatori – i dati di ascolto degli ultimi due anni sono una prova inequivocabile – di seguire in chiaro gli sport motoristici che fino a qualche anno fa venivano trasmessi in diretta senza la necessità di costosi abbonamenti. Da questa stagione arriva però su Sportitalia una novità che farà felice molti appassionati.

CANALE 60 Dopo la Formula E, anche il World Endurance Championship fa però una scelta in netta controtendenza: il mondiale di durata sarà infatti trasmesso in diretta in chiaro e senza alcun costo aggiuntivo da Sportitalia. Appuntamento dunque con il canale 60 del digitale terrestre, che trasmetterà in diretta esclusiva per l’Italia tutto il mondiale Wec a partire dal prossimo 6 ottobre con la 6 Ore del Fuji. Non è ancora certa quale sarà la copertura sul canale 60, visibile anche con le “normali” tv ma è chiaro che una larga parte delle dirette saranno trasmesse sul canale tematico SI Motori, raggiungibile con smart tv, pc, tablet e smartphone.

PIATTO FORTE Inutile dire che il piatto forte del campionato, iniziato lo scorso 1 settembre con la 6 Ore di Silverstone dominata dalle due Toyota LMP1, sarà la 24 Ore di Le Mans in programma nel weekend del 13 e 14 giugno 2020. Da non perdere anche la 1000 Miglia di Sebring del 20 marzo o la 6 Ore di Spa-Francorchamps. Gli appassionati di corse avranno pane per i loro denti.