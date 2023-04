Come seguo la 6 ore di Portimao 2023? In diretta streaming on board dalle Ferrari 499P

La 6 ore di Portimao è la seconda gara della stagione 2023 del WEC, un campionato molto atteso visto l’arrivo di Ferrari, Porsche, Cadillac e Vanwall pronte a dare sfida, nella classe Hypercar, a Toyota, Peugeot e Glickenhaus. Sulla tortuosa pista portoghese domenica 16 aprile con partenza è alle 13.00 italiane andrà in scena la corsa in diretta su Sky Sport F1, oppure su Eurosport 1 e Discovery+.

STREAMING ON BOARD Non è prevista invece alcuna trasmissione in chiaro o in streaming gratuito, anche se è proprio la Ferrari a venire incontro agli appassionati che non hanno sottoscritto alcun abbonamento: sul canale Youtube ufficiale del Cavallino sono infatti disponibili gli on-board in diretta delle due 499P. L’equipaggio numero 50 con Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen che alla 1000 miglia di Sebring ha conquistato una storica pole position e che qui parte terza, mentre l’auto numero 51 con Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado parte dalla quarta casella, entrambi alle spalle delle due Toyota GR010. La diretta è visibile gratuitamente qui sotto.

VEDI ANCHE

WEC 6 ORE DI PORTIMAO 2023, LA DIRETTA ON-BOARD CAMERA FERRARI

Ferrari 499P #50 (Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen)

Ferrari 499P #51 (Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado)

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/04/2023