Autore:

Marco Borgo

ANNULLATA LA TAPPA DI INTERLAGOS Nella giornata di ieri gli organizzatori del FIA World Endurance Championship hanno confermato l'annullamento della 6 ore di San Paolo, originariamente fissata quale quinta tappa stagionale nel mese di febbraio dopo la 8 ore del Bahrain che si correrà fra due settimane. L'appuntamento brasiliano segnava il ritorno della pista a ridosso della città sudamericana nel giro del grande endurance dopo sei anni di assenza. I gravi problemi emersi già nello scorso round del Fuji hanno costretto gli organizzatori a trovare in breve un'alternativa. Questi, infatti, avevano pubblicamente dichiarato di aver avvertito i team che la tappa brasiliana fosse in forte rischio, e di temporeggiare nell'acquistare i biglietti aerei per la trasferta sudamericana.

RECUPERO AD AUSTIN La pista statunitense, nello stato del Texas, era emersa fin da subito quale sostituto più probabile per rimpiazzare in corso d'opera la quinta gara stagionale. Il 'Circuit Of The Americas' vedrà le vetture delle quattro classi del WEC scendere in pista nel week end del 22-23 febbraio, tre settimane dopo la data che era prevista per San Paolo. "Dobbiamo ringraziare lo staff del circuito di Austin - ha dichiarato l'amministratore delegato del FIA WEC, Gerard Neveu - per aver reso possibile il tutto in tempi brevi. Per i nostri piloti e costruttori, e per i fans, sarà un'ottima occasione per correre su una pista meravigliosa. Tuttavia ci dispiace per la situazione venutasi a creare. Siamo dispiaciuti che la città di San Paolo non possa vedere il nostro ritorno dopo sei anni di attesa. Il nostro obiettivo primario era tutelare i nostri team e partner trovando la soluzione migliore per sopperire all'annullamento della gara in Brasile".

DOPPIA GARA USA Con il rientro della tappa texana nel calendario del WEC - assente nel 2018 e 2019 quando si corse la super-stagione di transizione verso l'attuale calendario invernale - le gare negli Stati Uniti saranno così due nell'arco di soli due mesi. Dopo la 6 ore di Austin, il mondiale endurance farà rotta verso Sebring, in Florida, dove nel week end della classica '12 ore di Sebring' (parte del calendario della serie endurance nord-americana, ndr) correrà la sesta tappa stagionale: la '1000 miglia di Sebring'.