La FIA vara il calendario 2024: esce Monza, entra Imola

OTTO ROUND La FIA di concerto con l'Automobile Club de l'Ouest ha varato nel consiglio mondiale il calendario per la stagione 2024 del FIA World Endurance Championship. Come ci si aspettava è stato inserita una gara in più con le manche totali che diventano otto. La presentazione ufficiale è avvenuta oggi proprio a Le Mans, dove la giornata del venerdì è riservata agli eventi con la stampa oltre che, per i piloti, alla parata in centro.

SI PARTE IN QATAR E' un calendario in parte rivisto quello che viene proposto per la stagione 2024. Dopo due anni in cui la stagione si avviava da Sebring - in concomitanza con la 12 ore dell'IMSA - la prima tappa del calendario è stata assegnata al circuito del Qatar che entra così in campionato. Nel deserto si terrà anche il consueto Prologo. L'uscita di Sebring coglie un po' di sorpresa: la storica pista della Florida poteva essere il suggello dell'unificazione dei due regolamenti tecnici (WEC ed IMSA) con l'inserimento della 12 ore nel calendario mondiale a tutti gli effetti.

FUORI MONZA, ENTRA IMOLA L'arrivo di Ferrari nella classe Hypercar, e dall'anno prossimo anche di Lamborghini, ha fatto spostare anche la tappa italiana, che da Monza passa a Imola. In Emilia si correrà ad aprile prima della 6 ore di Spa che rimane un punto saldo del campionato. A metà giugno il clou della stagione con la 24 ore di Le Mans. Un ritorno dopo dieci anni è quello di San Paolo, in Brasile, che si correrà in piena estate. L'autunnno vedrà poi lo sbarco ad Austin che conserva gli Stati Uniti in campionato. Inalterate le due manche conclusive al Fuji, in Giappone, e in Bahrain.

Pubblicato da Marco Borgo, 09/06/2023