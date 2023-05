Spa e WEC: rinnovo per cinque anni

RINNOVO QUINQUENNALE Lo scorso fine settimana, nell'ambito del week end di gara del FIA WEC sul circuito di Spa, è stata ufficializzata l'estensione dell'accordo tra il circuito e la serie mondiale per ospitare la 6 ore almeno fino al 2028. Un rinnovo quinquennale dunque tra Le Mans Endurance Management e la direzione dell'autodromo belga. La pista delle Ardenne è da molti anni presente nel calendario della serie mondiale e prima ancora era un appuntamento cardine della Le Mans Series, tradizionale gara di preparazione per la successiva 24 ore di Le Mans, ed è apprezzatissima da piloti e team.

72'000 FAN La terza tappa della serie endurance è stata salutata degnamente dagli appassionati belgi, e non solo: oltre 72'000 i fan accorsi in circuito nel fine settimana nonostante la pioggia e le temperature fredde che hanno assistito ad una gara imprevedibile ed insidiosa. Il doppio di quelli visti a Monza per l'apertura del GT World Challenge. Soddisfazione anche da parte dello staff del WEC che ha sottolineato come una pista storica come Spa sia sempre in grado di offrire alti standard per ospitare eventi mondiali sia in pista che nelle infrastrutture. Gremite le nuove tribune realizzate nel corso degli ultimi anni tra rettilineo di partenza/arrivo e la mastodontica struttura in cima all'Eau Rouge.

Pubblicato da Marco Borgo, 08/05/2023