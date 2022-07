La Ferrari per Le Mans finalmente in pista a Fiorano - VIDEO

Dopo lo shakedown, la Ferrari LMH è scesa in pista a Fiorano per cominciare il suo percorso di sviluppo in vista della prossima 24 ore di Le Mans

LE PRIME IMMAGINI Stavolta non c'è alcuna foto in lontananza o in penombra, non ci sono immagini più o meno chiaro, c'è solo lei, il bolide che segnerà il ritorno della Scuderia Ferrari alla 24 ore di Le Mans e nel campionato WEC legato ai prototipi. Certo, la livrea è ancora quella provvisoria ''camouflage'', ma non le impedisce di sprigionare cavalli e cavallini sulla pista di Fiorano, a due passi dalla fabbrica di Maranello dov'è stata costruita. Dopo aver sostenuto mercoledì scorso lo shakedown, la Ferrari LMH è tornata in pista per disputare due giorni di test casalinghi nel weekend con i piloti ufficiali del programma GT: Andrea Bertolini, Alessandro Pier Guidi, Davide Rigon e Nicklas Nielsen. “È stato un vero onore essere uno dei primi piloti a poter guidare questa vettura meravigliosa”, ha dichiarato Rigon. “È una vera Ferrari, in tutti i sensi. Già dalla prima accelerazione offre una grande confidenza, ha una bella frenata, un bel cambio di direzione e regala grandi sensazioni al volante”. Poi Bertolini: “È stata una giornata indimenticabile, ricca di emozioni. Quella più grande l’ho provata quando sono salito in macchina ed è stata maggiore rispetto a quella di altri collaudi a cui ho avuto il piacere di prendere parte”.

Questo il video pubblicato dalla Ferrari martedì, con tante gustosissime immagini del bolide che farà sognare i tifosi. Buona visione.

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/07/2022