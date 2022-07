Formula 1, chi sale e chi scende rispetto al 2021! Ferrari al top

Per quanto riguarda i piloti la classifica e il confronto vanno presi con le pinze. Intanto diamo uno sguardo alle due classifiche, 2021 e 2022, bonificate delle prestazioni maturate al sabato nelle Sprint Qualifying del 2021 e nelle F1 Sprint del 2022. Dopodiché premuriamoci di togliere dal confronto tutti quei piloti che sono cambiati, e dunque gli uscenti Nikita Mazepin, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi e gli entranti Guanyu Zhou, Alex Albon e Kevin Magnussen.

Pos. Pilota PT. PT S PT-S Pos. Pilota PT. PT S PT-S 1 Lewis HAMILTON 195 2 193 1 Max VERSTAPPEN 208 16 192 2 Max VERSTAPPEN 187 3 184 2 Charles LECLERC 170 14 156 3 Lando NORRIS 113 113 3 Sergio PEREZ 151 10 141 4 Valtteri BOTTAS 108 1 107 4 George RUSSELL 128 5 123 5 Sergio PEREZ 104 104 5 Carlos SAINZ 133 11 122 6 Carlos SAINZ 83 83 6 Lewis HAMILTON 109 1 108 7 Charles LECLERC 80 80 7 Lando NORRIS 64 4 60 8 Pierre GASLY 50 50 8 Esteban OCON 52 3 49 Daniel RICCIARDO 50 50 9 Valtteri BOTTAS 46 2 44 10 Esteban OCON 39 39 10 Fernando ALONSO 29 29 11 Fernando ALONSO 38 38 11 Kevin MAGNUSSEN 22 3 19 12 Sebastian VETTEL 30 30 12 Pierre GASLY 16 16 13 Yuki TSUNODA 18 18 13 Sebastian VETTEL 15 15 Lance STROLL 18 18 14 Daniel RICCIARDO 17 3 14 15 Nicholas LATIFI 6 6 15 Mick SCHUMACHER 12 12 16 George RUSSELL 4 4 16 Yuki TSUNODA 11 11 17 Kimi RAIKKONEN 2 2 17 Guanyu ZHOU 5 5 18 Antonio GIOVINAZZI 1 1 18 Alexander ALBON 3 3 19 Mick SCHUMACHER 0 0 Lance STROLL 3 3 Nikita MAZEPIN 0 0 20 Nicholas LATIFI 0 0

PT = Punti, PT S = Punti raccolti nelle Sprint, PT-S = Punti ''meno'' quelli delle Sprint

Confrontando i restanti 17 piloti scopriamo che quello che ha fatto passi in avanti maggior è George Russell, passato dai 4 punti raccolti nel 2021 ai 123 attuali (sarebbero 128 con i 5 della F1 sprint di Spielberg). Il netto è di 119 punti, ma va, ovviamente, sottolineato come il pilota britannico sia passato dalla Williams alla Mercedes, muovendosi dal fondo alla testa della griglia. Dietro a Russell chi ha fatto i passi avanti più notevoli è Charles Leclerc, che ha parità di Scuderia (ma non di auto, visto che la Ferrari F1-75 è più competitiva della SF21) ha maturato 76 punti in più. Bene anche Sainz e Perez che, sempre con gli stessi team, registrano in +39 e un +37. In positivo anche Mick Schumacher (da 0 a 12), Esteban Ocon (da 39 a 49) e Max Verstappen, che si mantiene a livelli altissimi migliorando di 8 punti il già congruo bottino 2021 (senza considerare i 16 punti derivanti dalla doppia vittoria sprint a Imola e Spielberg).

F1 2022: George Russell e Lewis Hamilton (Mercedes), alle loro spalle Charles Leclerc e Carlos Sainz (Ferrari)