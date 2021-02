IL GRANDE RITORNO La notizia che da anni si era vociferata, sperata, bramata, è finalmente giunta: la Ferrari sarà di nuovo a Le Mans, a gareggiare ai massimi livelli con Porsche, Audi, Toyota, Peugeot e compagnia bella con l'obiettivo di vincere - è quel che sperano i tifosi sperano, nella corsa a ruote coperte più prestigiosa del mondo. L'ultima presenza della casa di Maranello alla competizione di Endurance per eccellenza è datata 1973, mentre - se si eccettuano le classi GT nelle quali compete regolarmente - l'ultima affermazione è del 1965 con la favolosa epopea narrata anche nel film Le Mans '66.

ARRIVA L'HYPERCAR A introdurre la notizia un entusiasta John Elkann, presidente della Ferrari: ''In oltre 70 anni di corse, in pista in ogni angolo del mondo, abbiamo portato le nostre automobili a ruote coperte a vincere ovunque, esplorando soluzioni tecnologiche sempre all'avanguardia. Innovazioni che nascono dalla pista e rendono straordinaria ogni vettura stradale prodotta a Maranello. Con il nuovo programma Le Mans Hypercar la Ferrari ribadisce ancora una volta il suo impegno sportivo e la determinazione ad essere protagonista nei maggiori eventi motoristici mondiali''.

GRANDE NOTIZIA Entusiasta della notizia è anche il presidente della FIA Jean Todt: ''L'annuncio dell'impegno della Ferrari per il Campionato Mondiale Endurance FIA grazie al progetto Le Mans Hypercar dal 2023 è una grande notizia per la FIA, per l'ACO (Automobile Club de l'Ouest) e per il mondo del motorsport in generale. Credo nel concetto di Hypercar stradali che competono nel WEC e nella 24 ore di Le Mans, non vedo l'ora di vedere questo leggendario marchio intraprendere il suo ambizioso progetto''.

BATTAGLIE EPICHE Commenti soddisfatti arrivano anche dal presidente dell'ACO Pierre Fillon: ''Oggi è un grande giorno per le gare endurance, la Ferrari sta tornando a competere ai massimi livelli alla 24 ore di Le Mans e nel WEC, il campo delle Hypercar promette battaglie epiche! Nel 2023 molti costruttori che si sono già uniti a noi faranno tutto il possibile per vincere la gara nell'anno del suo centenario. Questa è un'ottima notizia per una disciplina la cui regola di base è quelal di costruire un futuro luminoso''.