24h Le Mans 2023: info, orari e copertura TV

CENTENARIO L'edizione storica, di una gara storica: questo fine settimana assisteremo alla 24 ore di Le Mans del centenario. La tanto attesa classica francese quest'anno celebra i 100 anni dalla prima gara corsasi nella Sarthe nel lontano 1923. La madre di tutte le gare di durata quest'anno saprà dare spettacolo ed emozioni con una battaglia in pista più che mai incerta. Da quest'anno, infatti, diversi marchi sono scesi in pista per sfidare Toyota e Peugeot e tanti ne arriveranno anche nei prossimi anni sposando il nuovo regolamento Hypercar.

FERRARI DA TENERE D'OCCHIO Se la Toyota cercherà anche in Francia di far valere la sua lunga esperienza, in casa Ferrari l'occasione è troppo ghiotta per non inserirsi nella battaglia per la vittoria in un'edizione tanto speciale di una gara che ha fatto la storia anche del Cavallino. Fin da inizio stagione le 499P hanno dimostrato di essersi messe tutti gli altri competitors alle spalle e di puntare costantemente ai podi. Ora è arrivato il momento di alzare l'asticella.

PORSCHE PUNTA ALTO Tra i marchi ufficiali che si giocano la vittoria assoluta le favorite sono sicuramente Toyota e Ferrari. Tuttavia in una gara così lunga molti fattori possono entrare in gioco. La prima delle sfidanti sarà la Porsche, capace di vincere la sua prima gara nell'IMSA un mesetto fa. Un po' acerbe ma quantomeno costanti le Cadillac di Ganassi che nelle tappe precedenti hanno fatto capire a Ferrari di guardarsi le spalle. Grossi invece sono i problemi che attanagliano le Peugeot che non riescono a inserirsi nella mischia. Sarà più dura quest'anno per i privati Glickenhaus e Vanwall con l'allargamento dei partenti ufficiali. Il BOP diramato dagli organizzatori ha penalizzato la Toyota. Anche se la Ferrari non ne è stata esente, nel 'Test Day' si è vista una rossa particolarmente in forma.

SALUTO GTE Nelle classi minori vi sarà una bagarre serratissima. In classe LMP2 la Prema si schiera con due vetture per prepararsi al meglio al prossimo impegno con Lamborghini nella classe superiore. La compagine italiana dovrà scontrarsi contro gli specialisti dell'endurance United Autosport, Jota, WRT ed Alpine (anch'essa in attesa di salire di classe). Da tenere d'occhio la presenza della vettura Nascar schierata dalla Chevrolet tramite il team Hendrick. Pur in una classe a sé stante, le prestazioni della stock car nella giornata di prove sono state su un altro livello. In classe GTE sarà il canto del cigno per queste vetture che correranno per l'ultima volta a Le Mans. Dall'anno prossimo si aprirà alle GT3 e ne conseguirà un innesto di nuovi competitors, ora assenti. Ferrari, Porsche, Aston Martin e Corvette faranno di tutto per acciuffare l'ultimo successo alla 24 ore.

COPERTURA TV Come da diversi anni sarà Eurosport la rete di riferimento per la copertura in diretta di tutto il week end di gare. La rete satellitare, tramite Sky ma raggiungibile anche dal sito e su Discovery+, diffonderà libere, qualifiche e l'intera gara in diretta sul territorio italiano. Saranno visibili anche le due gare della 'Le Mans Cup' giovedì alle 18.20 e venerdì alle 11.15.

Programma e copertura TV

Mercoledì

14.00 - 17.00 - Libere 1

19.00 - 20.00 - Qualifica 1

22.00 - 00.00 - Libere 2

Giovedì

15.00 - 18.00 - Libere 3

20.00 - 20.30 - Hyperpole

22.00 - 23.00 - Libere 4

Sabato

11.45 - Warm Up

16.00 - Gara

Pubblicato da Marco Borgo, 06/06/2023