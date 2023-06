Le Mans, Test Day: Ferrari davanti con Giovinazzi e Fuoco

FERRARI LEADER Si è tenuta quest'oggi la tradizionale giornata di test che precede la lunga settimana della 24 ore di Le Mans. Il test Day ha seguito le verifiche tecniche in piazza a Le Mans con le tradizionali foto ricordo svoltesi ieri. La giornata di prove sulla pista nella sua tradizionale estensione di 13 km ha visto le Ferrari dettare subito il passo. In mattinata a comandare era stato Antonio Fuoco mentre al pomeriggio il riscontro più veloce in assoluto lo ha siglato Antonio Giovinazzi sulla 499P nr. 51.

TOYOTA INSEGUE Nella sessione del mattino si sono visti strani equilibri in pista con la prima Peugeot 9X8 addirittura in seconda posizione mentre la Toyota ha dovuto fare i conti con una vettura da riparare. Davanti ai nipponici si sono inserite le Porsche del team Jota e la Ferrari che poi ha comandato nel pomeriggio. Solo quinta la prima Toyota, poi finita contro le barriere mentre era alla guida Mike Conway. Inseguono Cadillac e Porsche ufficiali. Nel pomeriggio Giovinazzi è sceso sotto al limite dei 3'30'' mentre la toyota è salita in terza posizione. Tra i due la Porsche del Penske che ha scalato posizioni con tutte le vetture.

STUPISCE LA CHEVROLET NASCAR In classe LMP2 a giocarsi la miglior prestazione sono stati i team Cool Racing (leader al mattino) e Jota (pomeriggio) anche se attorno a questi si sono fatti vedere IDEC Sport e WRT. A stupire è stato il passo della Chevrolet Camaro che corre con uno speciale invito e non è infatti inquadrata nella classe GTE AM. La vettura americana dell'Hendrick Motorsport ha segnato prestazioni miglior delle vetture GT. Diverse uscite di queste ultime vetture hanno causato qualche interruzione nel pomeriggio. In entrambe le sessioni davati a tutti si è installata la Ferrari 488 del JMW Motorsport.

Le Mans, Test Day (top five di classe)

1 H Pierguidi/Calado/Giovinazzi Ferrari 499 P Team AF Corse 3'29.504 2 H Estre/Lotterer/Vanthoor Porsche 963 Team Penske 3'29.648 3 H Conway/Kobayashi/Lopez Toyota GR050 Gazoo Racing 3'29.827 4 H Fuoco/Molina/Nielsen Ferrari 499 P Team AF Corse 3'29.856 5 H Nasr/Jaminet/Tandy Porsche 963 Team Penske 3'29.905 17 LMP2 Hansson/Rasmussen/Fittipaldi Oreca/Gibson Team Jota 3'35.472 18 LMP2 Gelael/Habsburg/Frijns Oreca/Gibson Team WRT 3'36.243 19 LMP2 De Gerus/Lomko/Pagenaud Oreca/Gibson Team COOL 3'36.409 20 LMP2 Negrao/Caldwell/Rojas Oreca/Gibson Team Alpine 3'36.644 21 LMP2 Vaxiviere/Milesi/Canal Oreca/Gibson Team Alpine 3'36.782 41 Innovative Johnson/Rickenfeller/Button/Taylor Chevrolet Camaro Team Hendrick 3'53.761 42 GTE-Am Neubauer/Prette/Petrobelli Ferrari 488 Team JMW 3'56.088 43 GTE-Am Flohr/Castellacci/Rigon Ferrari 488 Team AF Corse 3'56.184 44 GTE-Am Kimura/Huffaker/Serra Ferrari 488 Team Kessel 3'56.281 45 GTE-Am Wainwright/Barker/Pera Porsche 911 Team GR 3'56.286 46 GTE-Am Tincknell/Yount/Ried Porsche 911 Team Proton 3'56.584

Pubblicato da Marco Borgo, 04/06/2023