Autore:

Marco Borgo

NUOVO FORMAT Cambierà a partire dalla prossima edizione della 24 ore di Le Mans il format di qualifica della grande classica francese, prova conclusiva della stagione in corso del FIA World Endurance Championship 2019-20. Per definire - forse anche per scopi televisivi visto il format particolare della classica francese - un momento preciso in cui la pole position viene a determinarsi, sarà introdotta una 'Superpole'. Questa verrà denominata Hyperpole, durerà trenta minuti e si disputerà il giovedì sera dalle 21.00 alle 21.30. Ad essa avranno accesso le sei vetture più veloci della precedente sessione di qualifica che si disputerà il giorno precedente dalle 23.15 alle 24.00.

PRE-QUALIFICA AL MERCOLEDI' Cambia leggermente anche lo svolgimento della prima giornata in pista con la prima sessione di prove libere che scatterà trenta minuti prima (alle 15.30) e terminerà alle 20. Successivamente dalla 22 alle 23.00 si avrà la seconda sessione di libere a cui farà seguito la pre-qualifica di 45'. Le sei vetture più veloci di ogni classe si guadagneranno così il diritto ad accedere alla superpole del giorno dopo che si disputerà tra le prove libere 3 e 4. In quest'ultima fase non sarà concesso alle vetture tornare ai box una volta lasciata la pit lane ma la scelta degli pneumatici con cui qualificarsi sarà libera. Spostata in avanti di un'ora la partenza della gara che si avrà sabato alle 16.00 e non più alle 15.00.

VECCHIO FORMAT Trattandosi di una grande classica del motorsport, giunta quest'anno alla sua 87° edizione, il week end di gara della 24 ore di Le Mans si è sempre sviluppato su un format diverso rispetto alle altre gare della stagione del WEC. Al mercoledì si teneva una sessione di prove libere dalle 16 alle 20 a cui facevano seguito tre sessioni di qualifica da due ore ciascuna, una dalle 22.00 alle 24.00, le altre due dalle 19.00 alle 21.00 e dalle 22.00 alle 24.00 del giorno seguente. In qualsiasi di queste sessioni in cui una vettura registrava il miglior tempo, questo era considerato valido per la qualificazione in griglia. Rimane libera da attività in pista la giornata del venerdì, riservata alla consueta parata nel centro di Le Mans.

24h Le Mans 2020

Mercoledì

15:30 - 20:00 Libere 1

22:00 - 23:00 Libere 2

23:15 - 24:00 Pre-qualifica

Giovedì

17:00 - 19:00 Libere 3

21:00 - 21:30 Hyperpole

22:00 - 24:00 Libere 4