Nuove tecnologie per freni, sospensioni e non solo, la neo nata Hitachi Astemo si presenterà a EICMA 2021 ricca di novità

Showa, Nissin e Keihin, tutti marchi che ben conosciamo e che in automatico associamo a Honda. Associazione giustificata dal fatto che la casa nipponica deteneva parti minoritarie di quote di ognuna di queste realtà giapponesi legate all’automotive. Un po’ sottotraccia è nata Hitachi Astemo, una nuova società che raggruppa i brand di cui sopra sotto un unico “cappello” al fine di diventare un’eccellenza del settore per innovazione. A EICMA 2021 tra gli espositori ci sarà anche lei e promette di mostrare al pubblico una serie d’interessanti novità.

SOSPENSIONI, FRENI E NON SOLO Nel calderone fumante delle novità Hitachi annuncia novità in merito al controllo elettronico di sospensioni e freni, ma anche motori elettrici dalle nuove tecnologie. All’interno dello stand ognuno dei marchi avrà il suo spazio espositivo ma, a simboleggiare la sinergia in essere tra le diverse realtà, ci sarà una moto dimostrativa con la quale i visitatori potranno sperimentare come interagiscono le diverse tecnologie. Lasciatevi qualche minuto a disposizione per visitare lo stand, le promesse sono interessanti e può essere un’occasione per vedere e toccare con mano le tecnologie del futuro.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 26/10/2021