PILOTA TOYOTA Con l'annuncio delle scorse ore, Nick De Vries entra a far parte della formazione piloti della Toyota per l'impegno della casa giapponese nell'endurance targato Le Mans. Il marchio nipponico ha scelto l'olandese per entrare nelle file del reparto corse basato a Colonia quale riserva e test driver fino alla fine della stagione 2021. La decisione segue i rookie test che Nyck ha sostenuto a dicembre sul circuito del Bahrain (foto sotto) dove ha girato sulla LMP1 alternandosi con il pilota giapponese Nobuharu Matsushita e con il già test driver Thomas Laurent.

CAMPIONE FORMULA 2 Carriera fin qui interessante per Nyck De Vries: pilota McLaren fin dai tempi del kart, l'olandese ha negli ultimi anni vissuto un'intensa fase agonistica alternando due stagioni in Formula 2, in cui si è laureato campione lo scorso anno, alle gare in LMP2 a Le Mans, nel WEC e nell'IMSA. In precedenza si è laureato campione della Formula Renault 2.0 Alps ed Eurocup 2.0. Nelle ultime stagioni ha corso sulla Dallara LMP2 del team Nederland. Inoltre dal 2020 è pilota Formula E per Mercedes ed ha preso parte finora a cinque gare.

TEST E SIMULATORE De Vries si dividerà tra i test in pista già questa settimana a Le Castellet sulla LMP1 della Toyota e si dedicherà allo sviluppo al simulatore dell'Hypercar che il marchio asiatico sta preparando per le prossime stagioni nel WEC. Il 25enne olandese va a rilevare il ruolo ricoperto finora da Thomas Laurent, brillante pilota di LMP2 subito adocchiato da Toyota e che terminerà la collaborazione con quest'ultima a fine anno.