24h Le Mans, Qualifica 1: Ferrari prenota la prima fila

FERRARI DETTA IL PASSO Nella serata di ieri si è disputata la prima sessione di qualifica per la 24 ore di Le Mans che scatterà sabato alle ore 16.00. La prima fase è servita per scremare gli equipaggi: le otto vetture più veloci di ogni classe accederanno questa sera all'Hyperpole mentre per le più lente la posizione di partenza in griglia è già definita. Dopo che nelle prime tre ore di prove libere la Toyota aveva occupato le prime posizioni, nella qualificazione le Ferrari sono balzate davanti. Antonio Fuoco ha segnato nuovamente il tempo più veloce. Due decimi più indietro la seconda vettura di Alessandro Pierguidi penalizzato dal traffico e dalle bandiere gialle.

TOYOTA INSEGUE E' stata una qualifica piuttosto travagliata con neutralizzazioni ed interruzioni. Le due Toyota si sono accodate alle Ferrari con anche Porsche (emersa nella seconda libera della notte, ndr) e Cadillac che hanno completato il lavoro portando due vetture in 'Hyperpole'. Confermate le difficoltà delle Peugeot che si accodano dopo aver provato a stare davanti nei primi minuti. A seguire Glickenhaus e Vanwall. In LMP2 Jota sport è rimasta stabilmente al comando con un ottimo Pietro Fittipaldi. Passano il primo taglio anche WRT, Prema (con tutte e due le vetture), Vector, IDEC e Cool Racing. Ottima la prestazione della Ferrari anche in classe GT con due vetture davanti a tutti e un totale di cinque 488 tra i primi otto. Gara già in salita per i team D'Station (Aston Martin), Tower (LMP2) e Pratt&Miller (Corvette) che hanno sbattuto nelle libere e stanno ricostruendo le vetture dopo gli ingenti danni riportati.

24h Le Mans, Qualifica 1 (top-8 di classe)

1 H Fuoco/Molina/Nielsen Ferrari 499P AF Corse 3'25.213 2 H Pierguidi/Calado/Giovinazzi Ferrari 499P AF Corse 3'25.412 3 H Conway/Kobayashi/Lopez Toyota GR 010 Hybrid 3'25.485 4 H Buemi/Hartley/Hirakawa Toyota GR 010 Hybrid 3'25.749 5 H Cameron/Christensen/Makowiecki Porsche 963 Team Penske 3'25.848 6 H Bourdais/Van der Zande/Dixon Cadillac V-Series Team Ganassi 3'25.924 7 H Bamber/Lynn/Westbrook Cadillac V-Series Team Ganassi 3'26.020 8 H Nasr/Jaminet/Tandy Porsche 963 Team Penske 3'26.589 16 LMP2 Hansson/Rasmussen/Fittipaldi Oreca/Gibson Team Jota 3'34.751 17 LMP2 Andrade/Deletraz/Kubica Oreca/Gibson Team WRT 3'34.753 18 LMP2 Pin/Kvyat/Bortolotti Oreca/Gibson Team Prema 3'34.793 19 LMP2 Cullen/Aubry/Kaiser Oreca/Gibson Team Vector 3'34.985 20 LMP2 Lafargue/Chatin/Horr Oreca/Gibson Team IDEC 3'34.985 21 LMP2 De Gerus/Lomko/Pagenaud Oreca/Gibson Cool Racing 3'35.105 22 LMP2 Viscaal/Correa/Ugran Oreca/Gibson Team Prema 3'35.392 23 LMP2 Sales/Beche/Hanley Oreca/Gibson Team Nielsen 3'35.453 38 I Johnson/Rockenfeller/Button Chevrolet Camaro team Hendrick 3'47.976 39 GTE-Am Companq/Rovera/Wadoux Ferrari 488 AF Corse 3'51.877 40 GTE-Am Flohr/Castellacci/Rigon Ferrari 488 AF Corse 3'51.914 41 GTE-Am Catsburg/Keating/Varrone Corvette C8R Team Pratt&Milller 3'52.228 42 GTE-Am Al Harthy/Dinan/Eastwood Aston Martin Vantage TF Sport 3'52.431 43 GTE-Am Kimura/Huffaker/Serra Ferrari 488 Kessel racing 3'52.459 44 GTE-Am Birch/Sorensen/Moller Aston Martin Vantage Team GMB 3'52.484 45 GTE-Am Mann/Piguet/De Pauw Ferrari 488 AF Corse 3'52.968 46 GTE-Am Cozzolino/Tsujiko/Yokomizo Ferrari 488 Kessel racing 3'53.263

Pubblicato da Marco Borgo, 08/06/2023