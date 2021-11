WOW, brand 100% italiano a zero emissioni, parteciperà alla 78esima Edizione di EICMA, in programma dal 23 al 28 novembre prossimi a Fiera Milano - Rho. Per l'occasione porterà nei padiglioni della fiera le ultime novità, vale a dire gli scooter elettrici 774 e 775 in versione Delivery.

INFATICABILE LAVORATORE La sua gamma di modelli L1e e L3e, il WOW 774 e 775, si presenteranno nell’intera gamma colori, affiancati dal nuovo modello Delivery, ultimo nato nella visione dell’azienda lombarda. Il WOW Delivery verrà proposto sia come modello 774 che come 775. A caratterizzarlo un robusto portapacchi anteriore da 420 mm x 300 mm, fissato direttamente al telaio, con una capacità di carico di 15 kg, e un capiente box posteriore di 422 mm x 422mm x 422 mm con una capacità di 60 litri.

WOW: 774 e 775 diventano Delivery

VEDI ANCHE

CARATTERISTICHE TECNICHE Tutte le caratteristiche tecniche dei veicoli rimarranno inalterate, a partire dai 4 kW e 45 Km/h del 774, ai 5 kW e 85 Km/h del 775, così come le 2 batterie al litio da 72V, comodamente estraibili in quanto collocate ai lati della sella posteriore. Capacità di 32Ah / 2,3 kWh per il WOW Delivery 774 con batteria standard, ma è disponibile su richiesta quella plus da 42Ah / 3 kWh, che poi è quella equipaggiata sul WOW Delivery 775.

WOW Delivery 775

COLORI E PREZZI Sei varianti di colore – rosso, blu elettrico, verde petrolio, bianco, grigio e antracite – e prezzi a partire da 4.680 Euro per il WOW Delivery 774 con batteria standard, fino ad arrivare ai 5.450 Euro del WOW Delivery 775.

L'APPUNTAMENTO Per scoprire le novità WOW a EICMA, compresi gli scooter 774 e 775 in versione Delivery, l'appuntamento è presso il Padiglione 15, Stand C45.

Pubblicato da Michele Perrino, 09/11/2021