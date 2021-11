Novità moto 2022

Il marchio Caofen debutta in Europa con l'F80, una moto elettrica a metà tra una bici, una specialistica da trial e una enduro. Si tratta di una All Terrain, per gli amanti dell’off-road, ma certamente non disdegna anche un contesto urban. In attesa di conoscere l'F80 a EICMA 2021, scopriamo come è fatta.

DESIGN E DIMENSIONI La Caofen F80 non nasconde il suo carattere sportivo e la declinazione off-road, ma dettagli come faro e portatarga fanno intendere che si tratti di una moto “cittadina”. Bello il telaio monoblocco che integra sotto di sé il motore, mentre la sella piatta è lunga richiama in tutto e per tutto il mondo del fuoristrada. Le dimensioni dell'F80 sono di 1980 mm di lunghezza x 785 mm di larghezza x 1070 mm di altezza.

CARATTERISTICHE La F80 promette una guida stabile e divertente e il merito, prima di tutto, va al telaio monoblocco che adotta una tecnologia d’avanguardia con “zero saldature” e una rigidità del 30% superiore. Proprio il telaio imbriglia un motore elettrico capace di spingere la F80 a una velocità massima di 85 km/h, con la potenza massima a quota 8 kW, e un'autonomia media di 150 km.

EICMA 2021 Per conoscere dal vivo la nuova All Terrain Caofen dovrete attendere EICMA: la F80 sarà al Padiglione 24 - Stand C81.

Pubblicato da Michele Perrino, 12/11/2021