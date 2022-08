WRT lascia Audi: seguirà le Hypercar BMW

PARTNERSHIP DI SUCCESSO All'indomani della 24 ore di Spa, gara clou del GT World Challenge Europe andata in scena lo scorso fine settimana, è stata ufficializzata la fine della lunga collaborazione tra Audi Sport ed il team WRT. La squadra belga da tredici stagioni curava in forma ufficiale i programmi sportivi più importanti del marchio dei quattro anelli. La collaborazione è stata ricca di successi nei campionati GT internazionali con la compagine di Vincent Vosse che era il team di riferimento tra i 'factory team' che correvano con le Audi R8 GT3.

NUOVA AVVENTURA CON BMW Per la squadra con sede a Baudur inizia ora un progetto - sempre in forma ufficiale - ma con BMW, marchio che ha scelto di affidarle le proprie Hypercar che dal 2024 correranno nella categoria regina del FIA World Endurance Championship. Le M8 Hybrid tedesche, costruite da Dallara, hanno cominciato la scorsa settimana i test in pista e correranno dalla prossima stagione nella serie nord-americana seguite dal team Rahal-Lettermann-Lanigan. Dall'anno successivo inizierà una doppia presenza anche nella serie mondiale. Proprio il team WRT aveva da un paio di stagioni preso parte al WEC, all'European Le Mans Series e alla 24 ore di Le Mans in classe LMP2 (vincendo, ndr) per preparasi al futuro in questi campionati. Dapprima però l'impegno era finalizzato a schierare le LMDh dell'Audi che però qualche mese fa ha fatto sapere di aver interrotto il programma Hypercar. Non è chiaro cosa farà WRT nel 2023, anno di transizione, in quanto la squadra finora presente nel GT World Challenge con le GT3 ha visto quest'anno i team ROWE, Schuberth e Walkenhorst portare in pista la nuova M4 da corsa del marchio bavarese.

Pubblicato da Marco Borgo, 04/08/2022