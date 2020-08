SI RIACCENDONO I MOTORI Riparte la stagione 2019-20 del FIA World Endurance Championship, e lo fa con la 6 ore di Spa che andrà in scena domani sulla pista belga dopo quasi sei mesi di stop dovuti all'epidemia di Coronavirus. Il campionato si era fermato dopo la gara di Austin, in Texas, del 23 febbraio scorso. Prima che il COVID-19 fermasse la successiva gara di Sebring e portasse a far slittare tutto il campionato. La 24 ore di Le Mans, lo ricordiamo, si disputerà tra poco più di un mese a porte chiuse.

REBELLION SEMPRE DAVANTI Dopo aver mostrato ciò di cui era capace, imponendosi nelle precedenti gara di Shanghai ed Austin, la squadra svizzera ha dominato tutte e tre le sessioni di prove libere e siglato una brillante pole position. Il Rebellion racing tiene così dietro di sé le Toyota LMP1 ibride e scatterà domani dalla prima piazzola dello schieramento con la vettura di Norman Nato, Gustavo Menezes e Bruno Senna. Otto i decimi rifilati alla prima ibrida giapponese guidata da Kazuki Nakajima, Sebastien Buemi e Brendon Hartley. Seconda fila per la seconda Toyota - penalizzata più che in altre piste dal 'success handicap' - affiancata dalla LMP1 del team ByKolles. In classe LMP2 a siglare il miglior tempo stata l'Oreca di Paul Di Resta e Phil Hanson, che hanno preceduto la vettura gemella dello Jota Sport di ahtony Davidson e Roberto Gonzales.

BATTAGLIA PORSCHE-ASTON MARTIN IN GTE Sono state le Porsche e le Aston Martin a dividersi le prime quattro posizioni della classe GT riservata a squadre e team ufficiali. Il marchio tedesco ha piazzato davanti a tutti la 911 di Michael Christensen e Kevin Estre mentre la seconda vettura di Richard Lietz e Gimmi Bruni ha chiuso in quarta posizione. Nel mezzo si sono inserite le due Aston Martin, con Marco Sorensen e Nichi Thiim ad avere la meglio sui compagni Alex Lynn e Maxime Martin. In difficoltà, come spesso accade a Spa, le Ferrari 488 di AF Corse che hanno girato a più di un secondo dalla pole position di classe. In GTE-Am ancora Porsche davanti con il Dempsey-Proton Racing che piazza in testa Matt Campbell e Christian Ried seguiti dalle 911 del Project1. La 6 ore di Spa scatterà domani alle ore 13.30. Diretta su Eurosport e Sportitalia dalle 13.145 alle 14.30 e dalle 17.30 alle 20.00.

GABRIEL AUBRY POSITIVO. TEAM ALGARVE PRO IN ISOLAMENTO A seguito della riscontrata positività di Gabriel Aubry, uno dei tre piloti del team di LMP2 Algarve Pro, la squadra è stata ritirata dal week end di gara e messa in isolamento. Oltre ai piloti del team, tecnici e meccanici, sono stati isolati anche alcuni uomini alle dipendenze del fornitore di pneumatici con cui il francese ha avuto contatti dallo scorso week end di gara in cui a Spa ha corso il campionato europeo.

Spa, Qualifica