PARTNERSHIP CONTINUA L'accrescimento della collaborazione con la nuova compagine Iron Lynx, quest'anno impegnata con Ferrari in un programma sportivo che vede ben 14 vetture in pista, aveva fatto presagire che qualcosa dietro le quinte stava accadendo tra il reparto corse GT di Maranello e AF Corse, dal 2006 riferimento per le corse a ruote coperte del Cavallino. La squadra di Amato Ferrari è stata scelta per gestire anche l'impegno ufficiale nella classe Le Mans Hypercar della Rossa nel FIA World Endurance Championship a partire dal 2023.

LUNGA ESPERIENZA NEL GT La squadra fondata dall'ex pilota Amato Ferrari, dal 2006 è la prima scelta del reparto corse modenese per i suoi programmi sportivi ufficiali, in particolare a Le Mans e nell'endurance. Non sono mancate presenze nelle competizioni GT3, in forma più o meno ufficiale, ma proprio questi programmi sembrano essere stati ora ridotti e passati ad altri team. Mentre si attende di capire quale sarà il futuro delle vetture GTE nel futuro - data la riduzione dei concorrenti impegnati - AF Corse è stata ora designata quale team per la gestione delle Hypercar che verranno sfornate da Maranello per tornare a battagliare per la classifica assoluta delle grandi classiche dell'endurance.

LE PAROLE DI COLETTA ''L’annuncio odierno pone un tassello importante nel cammino di avvicinamento al debutto della nostra LMH nel campionato mondiale endurance - ha dichiarato il responsabile del reparto competizioni GT, Antonello Coletta - siamo contenti di poter avere al nostro fianco un partner affidabile come AF Corse anche per questo progetto. La relazione che lega Ferrari ad AF Corse è molto forte da tempo come è possibile vedere nel FIA WEC, in cui le nostre 488 GTE ufficiali sono gestite assieme al team piacentino. Ci auguriamo di continuare un percorso assieme ricco di soddisfazioni, come lo sono stati gli anni di collaborazione sportiva fin qui vissuti''.

SODDISFATTO AMATO FERRARI '' Siamo orgogliosi di questo annuncio, è il coronamento di un sogno e il riconoscimento per il grande impegno profuso in questi anni. Quella con Ferrari è una collaborazione vincente iniziata nel 2006 e sono molto contento di poterla proseguire nel progetto LMH. Siamo partiti immediatamente con grande entusiasmo per organizzarci e potenziare ulteriormente il nostro livello per farci trovare pronti per questa nuova sfida''.