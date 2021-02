QUATTORDICI FERRARI IN PISTA E' un grosso salto di qualità quello che si appresta a fare il team italiano Iron Lynx. La squadra italiana, fondata solamente nel 2017 da Sergio Pianezzola e Andrea Piccini, diventerà di fatto un team di riferimento per il reparto corse GT della Ferrari, arrivando a schierare 14 vetture nella stagione 2021. Il team espanderà i suoi impegni alle competizioni GT3, dove di fatto subentra alla storica AF Corse, mentre rafforza l'impegno nell'endurance targato Le Mans partecipando sia al WEC che alla Le Mans Series.

PIERGUIDI VUOLE IL BIS Due saranno le vetture che la squadra di Cesena presenterà al via del GT World Challenge Europe, Endurance Cup. Una sarà affidata al campione in carica Alessandro Pierguidi che sarà affiancato da Nicklas Nielsen e Come Ledogar. L'altra 488 vedrà l'ex Formula 2 Callum Ilott debuttare nelle competizioni a ruote coperte. Il tester del team Ferrari F1 condividerà la sua vettura con i factory Davide Rigon e Antonio Fuoco. Ecco quindi spiegata l'uscita del vicentino dalla squadra WEC del Cavallino. Rigon rafforzerà la presenza nelle competizioni GT3.

TRE AUTO IN ELMS Nell'European Le Mans Series saranno presenti tre auto. La prima vedrà il pilota ufficiale Miguel Molina al fianco di Matteo Cressoni e Rino Mastronardi. Sulla seconda saliranno invece Paolo Ruberti, Claudio Schiavoni e Giorgio Sernagiotto. Quest'ultimo dovrebbe continuare a correre per Cetilar Racing nel WEC che però da quest'anno abbandona la classe LMP2 per schierarsi in GTE-Am con una Ferrari 488. Altre due vetture saranno impegnate nella Le Mans Cup, serie di contorno del campionato europeo.

IRON DAMES E WEC Confermato e consolidato il progetto Iron Dames anche per il 2021. L'iniziativa che vede le tre esponenti del gentil sesso Manuela Gostner, Rahel Frey e Michelle Gatting condividere la stessa vettura sarà oggetto di un cambiamento con la Gatting che lascia il posto a Katherine Legge. L'ex pilota di Champcar ha finora gareggiato da pilota ufficiale Acura nell'IMSA nord-americano. Le stesse gareggieranno anche nel WEC dove il team sarà presente per la prima volta con due vetture in classe GTE-Am. La seconda 488 sarà per Cressoni, Schiavoni e lo stesso Piccini.