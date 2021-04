KEVIN DEBUTTA A LE MANS Nella prossima edizione della 24 ore di Le Mans l'ex pilota di Formula 1 Kevin Magnussen farà il suo debutto nella gara clou del FIA World Endurance Championship. Niente di nuovo per un pilota che dopo sei stagioni nel circus da quest'anno è passato alle ruote coperte e corre in America a tempo pieno sulla Dallara Cadillac DPi del team Ganassi. Magnussen prenderà il via della classica francese sulla Oreca LMP2 del team High Class Racing che ha iscritto due vetture alla gara più importante della serie mondiale.

IN EQUIPAGGIO CON PAPA' JAN La prima apparizione del danese nella celebre 24 ore francese avverrà con al suo fianco un mentore d'eccezione, un pilota che vanta una smisurata esperienza nell'endurance e a Le Mans: suo padre Jan. Anch'egli ex pilota di Formula 1, il 47enne genitore di Kevin è sulla scena delle ruote coperte dalla fine del millennio scorso dopo 25 presenze nella massima formula tra le stagione 1995 e 1998. Poi è iniziata l'avventura targata Le Mans che gli è valsa quattro successi di classe.

EQUIPAGGIO TUTTO DANESE Kevin e papà Jan correranno sulla prima delle due vetture che il team High Class presenterà al via di Le Mans in equipaggio con Anders Fjordbach. I tre formeranno così un equipaggio tutto danese. Anche la squadra proviene dalla Danimarca, e in trent'anni di attività ha quasi sempre militato nelle ruote coperte, sia turismo che GT. Da alcune stagioni compete nel mondiale nella classe LMP2. Quest'anno la squadra ha approntato un equipaggio per tutta la stagione composto da Jan Magnussen, Fjordbach e Dennis Andersen, che a Le Mans sarà girato sulla seconda vettura con l'arrivo di Kevin Magnussen.

FUTURO PILOTA PEUGEOT Magnussen jr, lo ricordiamo, è stato scelto dalla Peugeot per il ritorno nel mondiale endurance a partire dal prossimo anno. Il marchio francese tornerà a competere nella classe assoluta della serie mondiale che da quest'anno vedrà al via le Hypercar al posto delle care vecchie LMP1.