PRIME IMMAGINI La Toyota ha svelato le prime immagini della nuova vettura con cui battaglierà a partire da quest'anno nella nuova classe per le Hypercar del FIA World Endurance Championship. Lo scorso ottobre la vettura che era già scesa in pista nei primi test a Le Castellet era stata mostrata solo parzialmente. Ora l'auto viene mostrata nella sua interezza seppure con livrea camouflage.

PRESENTAZIONE VENERDI' IN GIAPPONE Sarà presentata ufficialmente venerdì in Giappone la vettura che, nella nuova veste di LMH, difenderà i titoli conquistati dalla precedente TS050 Hybrid LMP1. Con l'occasione sarà presentata anche la livrea definitiva della vettura per la stagione che prenderà il via da Sebring il prossimo mese di marzo. La vettura si chiamerà GR010 Hybrid.

AUTO COMPLETAMENTE NUOVA Come confermato dal direttore sportivo del marchio nipponico, ad esclusione di minime parti quali sensori, interruttori e componentistica elettronica, la macchina è completamente nuova. Si è partiti da un nuovo concept che si avvicina tuttavia nelle forma più alla vecchia LMP1 che alla 'Super Sport', modello di Hypercar stradale che Toyota aveva portato in pista nel pre-gara di Le Mans. Proprio in questi giorni il reparto corse sta continuando i test sul circuito di Aragon. Con la presentazione di venerdì sarà rivelata la base tecnica dettagliata del nuovo sport-prototipo.