Toyota: nuovo ruolo dirigenziale per Nakajima e Kobayashi

NUOVO ASSETTO Non perde tempo il team Toyota e per prepararsi allo scontro con i marchi che nei prossimi anni entrerano nella classe top del FIA World Endurance Championship ha promosso a due ruoli chiave i propri piloti nipponici finora al via delle proprie vetture LMP1, da quest'anno Hypercar. Dal 2022 Kamui Kobayashi ricoprirà il ruolo di team principal del reparto corse destinato alle gare di durata pur continuando a guidare in accoppiata con José Maria Lopez e Mike Conway. Per Nakajima, invece, l'incarico sarà quello di vice-presidente della sede di Colonia dove è basato il programma agonistico giapponese.

HIRAKAWA TITOLARE Con l'annunciato ritiro di Kanajima (in foto sopra), a subentrare in vettura con Brendon Hartley e Sebastien Buemi vi sarà Ryo Hirakawa. Da tempo pilota di riserva del team nipponico, il 27enne giapponese correrà a tempo pieno sulla vettura nr. 8. Per Kanajima e Kobayashi la missione sarà quella di interagire con il management dei programmi sportivi Toyota e portare la visione dei piloti ai vertici e al comparto tecnico. Kobayashi, come detto, curerà la squadra WEC nella veste di team principal continuando a gareggiare. Nakajima sarà invece chiamato a coordinare il 'Toyota Gazoo Racing Europe' con sede a Colonia.

Pubblicato da Marco Borgo, 07/12/2021