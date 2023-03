Sedici Hypercar per la 24 ore del centenario

SCHIERAMENTO ALLARGATO L'Automobile Club de l'Ouest ha diramato la lista degli iscritti alla prossima 24 ore di Le Mans. L'edizione del centenario vedrà al via 62 equipaggi, divisi in tre classi. Con l'eliminazione della classe GTE-Pro e l'arrivo di numerosi marchi a competere nella classe assoluta saranno ben 16 le vetture Hypercar a battagliare per l'assoluto. Il grande momento è arrivato e Toyota, sempre con due vetture, dovrà ora vedersela con Peugeot (2), Porsche (4), Cadillac (3), Glickenhaus (2) e Ferrari (2) più la vetture brandizzata Vanwall del ByKolles racing. Sarà quasi sicuramente la penultima presenza per le LMP2 che saranno ben 24. Gli innesti sono dati dal raddoppio di Prema, dall'arrivo di Alpine, di Tower e Cool Racing.

ULTIMO ATTO GTE Fine corsa per la classe GTE che vedrà quest'anno solamente le vetture della classe Am, auto con le specifiche della classe Pro ma dell'anno precedente. Schieramento allargato con 21 auto al via tra Porsche, Ferrari, Corvette ed Aston Martin prima della tanto attesa apertura alle GT3 che dovrebbe accogliere nuovi marchi finora non ammessi a Le Mans. Con la conclusione dell'Asian Le Mans series che ha deliberato gli ultimi inviti sono stati ammessi in classe Am anche Walkenhorst (squadra di provenienza BMW, ndr) mentre Graff e Cool Racing sono in LMP2. Da segnalare la ''discesa'' di Richard Mille dalla LMP2 alla GTE mentre Iron Lynx ha abbandonato le Ferrari in luogo delle nuovissime Porsche. Assegnato al progetto Nascar il garage 56 riservato alle vetture innovative che vedrà al via una Chevrolet Camaro.

ENTRY LIST 24H LE MANS 2023

Hypercar

#2 - Cadillac Racing Team Ganassi

#3 - Cadillac Racing Team Ganassi

#4 - Vanwall Racing Team Floyd

#5 - Porsche Team Penske

#6 - Porsche Team Penske

#7 - Toyota Gazoo Racing

#8 - Toyota Gazoo Racing

#38 - Porsche Team Jota

#50 - Ferrari Team AF corse

#51 - Ferrari Team AF Corse

#75 - Porsche Team Penske

#93 - Peugeot Racing

#94 - Peugeot Racing

#311 - Cadillac Team Action Express

#708 - Glickenhaus Racing

#709 - Glickenhaus Racing

LMP2

#9 - Prema Racing

#10 - Vector sport

#13 - Tower Motorsport

#14 - Nielsen Racing

#22 - United autosport

#23 - United Autosport

#28 - Jota Sport

#30 - Duqueine Engineering

#31 - Team WRT

#32 - Inter Europol

#34 - Inter Europol

#35 - Alpine Endurance Team

#36 - Alpine Endurance Team

#37 - Cool Racing

#39 - Graff Racing

#41 - Team WRT

#43 - DKR Engineering

#45 - Algarve Pro

#47 - Cool Racing

#48 - IDEC Sport

#63 - Prema Racing

#65 - Panis Racing

#80 - AF Corse

#923 - Racing Team Turkey

GTE-AM

#16 - Porsche Team Proton

#21 - Ferrari AF Corse

#25 - Aston Martin TF Sport

#33 - Corvette Team Pratt&Miller

#54 - Ferrari AF Corse

#55 - Aston Martin GMB Motorsport

#56 - Porsche Team Project-1

#57 - Ferrari Team Kessel

#60 - Porsche Team Iron Lynx

#66 - Ferrari Team JMW

#72 - Aston Martin TF Sport

#74 - Ferrari Team Kessel

#77 - Porsche Team Dempsey

#83 - Ferrari Team Richard Mille

#85 - Porsche Team Iron Dames

#86 - Porsche Team GR

#88 - Porsche Team Proton

#98 - Aston Martin Team Northwest

#100 - Ferrari Team Walkenhorst

#777 - Aston Martin Team D'Station

#911 - Porsche Team Proton

INNOVATIVE CAR

#24 - Chevrolet Team Hendrick

Pubblicato da Marco Borgo, 01/03/2023