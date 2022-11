Sakhir, Rookie Test: il giovane Jakobsen vola con Peugeot

TEST GIOVANI Si è svolta all'indomani dell'ultima gara stagionale del WEC la giornata di test riservata ai rookie, piloti esordienti che hanno avuto modo di provare le vetture della serie mondiale endurance. Tra questi vi erano anche piloti nominati dagli organizzatori e che sono stati indirizzati in team specifici. E' il caso di Malthe Jakobsen, giovanissimo pilota danese neo-campione dell'European Le Mans series in LMP3 che è ''saltato'' sull'Hypercar di Peugeot segnando il miglior tempo di giornata. Jakobsen ha messo dietro di sé Lilou Wadoux (foto sotto), la ragazza francese al via quest'anno in LMP2, che ha girato con la Toyota chiudendo seconda. Bene anche il pilota di Formula E Maxhimilian Gunther ed il bicampione WTCR (e pilota al simulatore di Peugeot) Yann Ehrlacher.

PIQUET IN LMP2 Il neo campione mondiale Lamborghini, Nelson Piquet jr, ha comandato in classe LMP2 dove Antonio Fuoco - ufficiale Ferrari GT e vincitore della 8 ore del sabato - ha girato con AF Corse. Interessanti i riscontri alla prima presa di contatto con le ruote coperte di Ollie Caldwell, Doriane Pin (fresca campionessa Ferrari Challenge Europe, ndr) e Marcus Armstrong. L'italiano Lorenzo Colombo ha girato con la Ferrari 488 di classe GTE-Pro comandando la categoria. In classe Am Project1 ancora davanti dopo il bel week end di gara con il velocissimo Maxime Oosten. Più staccato Finn Gehrsitz a dettare il ritmo dei piloti su Aston Martin. Nella giornata di prove anche diversi piloti titolari hanno compiuto installation lap o giri di prova. La classifica che vi proponiamo tiene conto solamente dei rookie.

WEC, Rookie Test (solo rookie)

1 H Malthe Jakobsen Peugeot 9X8 1'50.222 2 H Lilou Wadoux Toyota GR010 Hybrid 1'50.953 3 H Maxhimilian Gunther Peugeot 9X8 1'51.665 4 H Yann Ehrlacher Peugeot 9X8 1'51.777 5 LMP2 Nelson Piquet Oreca/Gibson Team Un. Autosport 1'51.922 6 LMP2 Antonio Fuoco Oreca/Gibson Team AF Corse 1'52.316 7 LMP2 Bent Viscaal Oreca/Gibson Team Prema 1'52.644 8 LMP2 Garnet Patterson Oreca/Gibson Team Un. Autosport 1'53.036 9 LMP2 Ollie Caldwell Oreca/Gibson Team Richard Mille 1'53.080 10 LMP2 Frederick Lubin Oreca/Gibson Team Vector 1'53.163 11 LMP2 Doriane Pin Oreca/Gibson Team Jota 1'53.213 12 LMP2 Marcus Armstrong Oreca/Gibson Team Richard Mille 1'53.263 13 LMP2 Daniel Schneider Oreca/Gibson Team Un. Autosport 1'53.516 14 LMP2 Filip Ugran Oreca/Gibson team Algarve Pro 1'53.598 15 LMP2 Andy Meyrick Oreca/Gibson Team Un. Autosport 1'53.622 16 LMP2 Yasser Shahin Oreca/Gibson Team Un. Autosport 1'54.063 17 LMP2 Timur Boguslavskiy Oreca/Gibson Team AF Corse 1'54.195 18 LMP2 Kyffin Simpson Oreca/Gibson team Algarve Pro 1'54.567 19 LMP2 Mahaver Raghunathan Oreca/Gibson team Algarve Pro 1'54.715 20 LMP2 Fred Poordad Oreca/Gibson team Algarve Pro 1'56.212 21 GTE-Pro Lorenzo Colombo Ferrari 488 Team AF Corse 1'58.621 22 GTE-Pro Axcil Jefferies Corvette C8R Team Pratt&Miller 1'58.622 23 GTE-Pro Nicolas Varrone Corvette C8R Team Pratt&Miller 1'59.485 24 GTE-Am Maxime Oosten Porsche 911 RSR Team Project1 2'00.749 25 GTE-Am Finn Gehrsitz Aston Martin Vantage Team D'Station 2'02.715 26 GTE-Am Lorcan Hanafin Aston Martin vantage Team Northwest 2'02.717 27 GTE-Am Indy Dontje Aston Martin vantage Team Northwest 2'02.752 28 GTE-Am Lilou Wadoux Ferrari 488 Team AF Corse 2'02.852 29 GTE-Am Johnathan Hoggard Aston Martin vantage Team Northwest 2'03.245 30 GTE-Am Patrick Gallagher Aston Martin vantage Team Northwest 2'03.561

Pubblicato da Marco Borgo, 14/11/2022