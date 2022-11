Sakhir, Qualifica: Toyota davanti con Buemi, Hartley e Hirakawa

FINALE DI STAGIONE Si chiude sul circuito del Bahrain la stagione 2022 del FIA World Endurance Championship e lo fa con tutti i titoli da assegnare alla vigilia dell'ultima gara, di 8 ore anziché 6, con punteggio maggiorato. In Medio Oriente la pole è andata alla Toyota ma proprio sulla pista del deserto la Peugeot ha mostrato tutto il suo potenziale dopo aver comandato le libere e provato a fare sua la pole prima che i rivali replicassero con il tempo che è valso la partenza al palo. Un punto in più dunque per Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa che dovranno guardarsi dall'Alpine che fino al venerdì aveva pari punti. Se nella classe top la battaglia si preannuncia serratissima, in LMP2 non dovrebbero esserci colpi di scena con il team WRT che comanda con 28 punti di vantaggio ed ha fatto sua la pole di classe. Bene Alessio Rovera che ha dato lo strappo per entrare nei primi cinque mentre con l'Oreca di AF Corse mentre Prema ha hiuso più attardata.

ADDIO GTE-PRO Quella del Bahrain sarà l'ultima gara della categoria GTE-Pro con il campionato che sta avviando la sua rivoluzione - complice i tanti costruttori attesi nei prossimi anni - che hanno portato a rivedere la classe GT che diventerà GT3 dal 2024. L'ultima pole position della classe per equipaggi ufficiali è andata a Gimmi Bruni e Richard Lietz su Porsche ma vicinissimi hanno chiuso Miguel Molina e Antonio Fuoco su Ferrari. Entrambi i marchi si disimpegneranno dalla categoria avendo annunciato l'impegno nella classe Hypercar. Quarti James Calado e Alessandro Pierguidi che guidano la classifica generale e cercheranno il colpaccio. In classe Am altro guizzo delle Iron Dames, che così come a Portimao nella serie europea, hanno conquistato per la Ferrari la partenza al palo davanti all'Aston Martin del TF Sport. L'ultima corsa stagionale del WEC scatterà alle ore 12.00. Diretta integrale su Eurosport 2.

Sakhir, Qualifica (top five di classe)

1 H Buemi/Hartley/Hirakawa Toyota GR010 Hybrid 1'46.800 2 H Di Resta/Jensen/Vergne Peugeot 9X8 1'47.610 3 H Conway/Kobayashi/Lopez Toyota GR010 Hybrid 1'47.738 4 H Duval/Menezes/Muller Peugeot 9X8 1'48.334 5 H Negrao/Lapierre/Vaxiviere Alpine/Gibson Team Signatech 1'48.343 6 LMP2 Andrade/Habsburg/Nato Oreca/Gibson Team WRT 1'50.330 7 LMP2 Gonzales/Da Costa/Stevens Oreca/Gibson Team Jota 1'50.647 8 LMP2 Hanson/Albuquerque/Owen Oreca/Gibson Team Un. Autosport 1'50.497 9 LMP2 Perrodo/Nielsen/Rovera Oreca/Gibson Team AF Corse 1'50.546 10 LMP2 Konopka/Beche/Bradley Oreca/Gibson Team ARC Bratislava 1'50.619 19 GTE-Pro Bruni/Lietz Porsche 911 RSR Team Manthey 1'56.143 20 GTE-Pro Molina/Fuoco Ferrari 488 Team AF Corse 1'56.419 21 GTE-Pro Christensen/Estre Porsche 911 RSR Team Manthey 1'56.439 22 GTE-Pro Pierguidi/Calado Ferrari 488 Team AF Corse 1'56.472 23 GTE-Pro Milner/Tandy Corvette C8R Team Pratt&Miller 1'57.539 24 GTE-Am Frey/Gatting/Bovy Ferrari 488 Team Iron Dames 1'59.186 26 GTE-Am Keating/Chaves/Sorensen Aston Martin vantage Team TF Sport 1'59.698 27 GTE-Am Ried/Priaulx/Tincknell Porsche 911 RSR Team Dempsey 1'59.708 28 GTE-Am Cairoli/Pedersen/Leutwiler Porsche 911 RSR Team Project1 2'00.030 29 GTE-Am Flohr/Castellacci/Cassidy Ferrari 488 Team AF Corse 2'00.489

Pubblicato da Marco Borgo, 12/11/2022