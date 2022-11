Sakhir, Gara: la doppietta Toyota assicura il titolo

Prima affermazione per Jota in LMP2, vittoria con brivido per Ferrari

1-2 TOYOTA Come era facile prevedere, la 8 ore del Bahrain ha assegnato il titolo alla Toyota che in gara ha fatto doppietta. Le vetture nipponiche hanno preso il largo fin da subito, invertendo poi le posizioni nel corso di metà gara. La vittoria è andata dunque al trio composto da Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose-Maria Lopez mentre il titolo - il quinto del marchio nipponico nel WEC - è stato ad appannaggio di Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa. Questi ultimi partivano dalla pole che gli aveva fruttato un punto di vantaggio sull'Alpine. Il marchio francese ha chiuso sul gradino basso del podio ma ha dovuto arrendersi in ottica di campionato. Peccato per le Peugeot, che avevano dimostrato un buon passo sia nelle libere che in qualifica, ma in gara hanno dovuto combattere con i problemi al cambio.

PRIMO TITOLO JOTA In classe LMP2 l'inglese Jota Sport è riuscita a laurearsi campione per la prima volta con Roberto Gonzales, Antonio Felix Da Costa e Will Stevens. I tre hanno chiuso al terzo posto finale anche se il successo non è sfuggito al team WRT che, però, ha invertito le posizioni delle vetture: l'Oreca che aveva siglato la pole è finita indietro e Sean Gelael, Robin Frijns e René Rast hanno colto il secondo successo consecutivo con la seconda vettura. Al secondo posto si è inserito l'United Autosport che aveva comandato nella prima metà gara. Risale qualche posizione la Prema che chiude al quarto posto confermandola quinta in campionato. In categoria Pro-Am vittoria e titolo di AF Corse con Alessio Rovera, Francois Perrodo e Nicklas Nielsen.

BRIVIDO FERRARI La gara di addio alla classe GTE-Pro per Ferrari, Porsche e Corvette ha arriso ai colori della Rossa anche se non è mancato il brivido che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Nelle prime fasi a comandare era stata la 911 in pole di Gimmi Bruni e Richard Lietz, ma dopo un'ora di gara è passata davanti la Ferrari di Antonio Fuoco e Miguel Molina. I due erano pronti ad offrire la prima posizione ai compagni di box, nonché capoclassifica, Alessandro Pierguidi e James Calado, ma questi ultimi hanno dovuto fronteggiare problemi alla trasmissione. Stringendo i denti i due hanno finito in quinta posizione finale mettendo comunque le mani sul titolo mentre la seconda vettura si assicurava la vittoria davanti alla Corvette. In classe Am gara incisiva del Project1 che ha fatto doppietta. Il successo è andato a Matteo Cairoli, Mikkel Pedersen e Niki Leutwiler mentre le Iron Dames, autrici della pole, sono scivolate in terza posizione. La classifica finale ha invece premiato il TF Sport che con Ben Keating, Henrique Chaves e Marco Sorensen ha regalato il titolo all'Aston Martin.

Sakhir, Gara (top five di classe)

1 H Conway/Kobayashi/Lopez Toyota GR010 Hybrid 245 giri 2 H Buemi/Hartley/Hirakawa Toyota GR010 Hybrid 45.471 3 H Negrao/Lapierre/Vaxiviere Alpine/Gibson Team Signatech 2 giri 4 H Duval/Menezes/Muller Peugeot 9X8 6 giri 5 LMP2 Gelael/Frijns/Rast Oreca/Gibson Team WRT 8 giri 6 LMP2 Lynn/Jarvis/Pierson Oreca/Gibson Team Un. Autosport 8 giri 7 LMP2 Gonzales/Da Costa/Stevens Oreca/Gibson Team Jota 9 giri 8 LMP2 Kubica/Deletraz/Colombo Oreca/Gibson Team Prema 9 giri 9 LMP2 Andrade/Habsburg/Nato Oreca/Gibson Team WRT 9 giri 17 GTE-Pro Molina/Fuoco Ferrari 488 Team AF Corse 14 giri 18 GTE-Pro Milner/Tandy Corvette C8R Team Pratt&Miller 15 giri 19 GTE-Pro Christensen/Estre Porsche 911 RSR Team Manthey 15 giri 20 GTE-Pro Bruni/Lietz Porsche 911 RSR Team Manthey 15 giri 21 GTE-Pro Pierguidi/Calado Ferrari 488 Team AF Corse 18 giri 23 GTE-Am Cairoli/Pedersen/Leutwiler Porsche 911 RSR Team Project1 19 giri 24 GTE-Am Hyett/Jeannette/Barnicoat Porsche 911 RSR Team Project2 19 giri 25 GTE-Am Frey/Gatting/Bovy Ferrari 488 Team Iron Dames 19 giri 26 GTE-Am Keating/Chaves/Sorensen Aston Martin Vantage Team TF Sport 19 giri 27 GTE-Am Dalla Lana/Pittard/Thiim Aston Martin Vantage Team Northwest 19 giri

Pubblicato da Marco Borgo, 13/11/2022