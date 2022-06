90° EDIZIONE La 24 ore di Le Mans che si è corsa nel week end scorso è stata la 90° edizione della gara di durata più famosa del mondo. Giunta al suo 99° anno di vita - dal 1940 al 1948 non si corse a causa della seconda guerra mondiale - la classica della Sarthe non ha praticamente visto battaglia in classe Hypercar, con la Toyota che ha dominato facilmente aumentando le attese per la prossima annata in cui vi sarà l'approdo di molti costruttori ufficiali. Molto tirata invece la lotta in classe LMP2 dove la debuttante italiana Prema ha colto un podio al debutto. La Porsche ha centrato il successo in GTE-Pro dopo i guai della Corvette, mentre in GTE-Am l'Aston Martin ha arpionato la vittoria.

Rivedi gli Highlights della 24 ore di Le Mans tramite il canale Youtube ufficiale del campionato.

Pubblicato da Marco Borgo, 14/06/2022