G-DRIVE IN POLE Nella seconda giornata di prove sul circuito di Spa che sabato aprirà la stagione del FIA World Endurance Championship si è visto ancora un dominio delle LMP2 sulle nuove Hypercar. Dopo quanto visto ieri in cui le Toyota sembravano essersi palesemente nascoste, oggi le vetture ufficiali sono emerse nel pomeriggio, dove hanno segnato il miglior tempo con l'auto nr. 8 di Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley. Il miglior tempo di giornata, come detto, è stato ancora di una LMP2, precisamente quella del G-drive di Roman Rusinov, Franco Colapinto e Nyck De Vries.

BRACCATI DALL'UNITED AUTOSPORT A piazzarsi in seconda posizione in entrambi i turni è stata la vettura dei campioni in carica Filipe Albuquerque e Phil Hanson, quest'anno affiancati da Fabio Scherer. Terza, anch'essa davanti alle Toyota, la prima vettura del team Jota. La seconda è stata riparata nella notte dopo lo schianto di ieri di Sean Gelael. Disavventura per il Team Nederland, sesto a fine giornata, che ha coinvolto in un uscita di pista la Ferrari 488 delle 'Iron dames', le tre donne al via della classe GTE-Am con la Ferrari che ha riportato ingenti danni. Più staccata la vecchia Rebellion LMP1, ora ribrandizzata Alpine, che insegue le Hypercar ufficiali sgomitando tra le LMP2 (pur rallentate dopo le previsioni velocistiche delle vetture della classe assoluta).

PORSCHE FA LA VOCE GROSSA A dominare la classe GTE-Pro ci ha pensato la casa tedesca che ha piazzato le sue due vetture davanti alle due Ferrari. Kevin Estre e Neel Jani hanno realizzato un tempo incredibile rifilando ben due secondi alla 911 di Gimmi Bruni e Richard Lietz. In coda alle due vetture di Maranello ha chiuso la Corvette proveniente dall'America. Nella classe Am, nutrita e vivace, ancora due Porsche davanti con il Project1 che detta il ritmo con l'unica vettura supersttite di Egido Perfetti, Matteo Cairoli e Riccardo Pera. L'altra vettura ha sbattuto ieri ed è stata ritirata dla prologo e dalla gara di Spa di sabato. Il TF Sport è tornato in pista con la sua vettura, riparata dopo l'uscita di ieri mentre per la seconda Vantage, schierata come D'Station, è stata approntata una seconda scocca arrivata nella notte dopo che anche la seconda vettura aveva sbattuto ieri. Sempre parlando di incidenti, i leader di ieri con la Ferrari del cetilar Racing hanno oggi dovuto fronteggiare una violenta uscita di pista.

Spa, Day 2 (riepilogativa di giornata)