LMP2 PIU' VELOCI Parte la stagione del FIA World Endurance Championship con il prologo che vede le vetture impegnate in una due giorni di test sul circuito di Spa che sabato ospiterà la prima gara stagionale. Sulle Ardenne il tanto atteso battesimo delle nuove LMH - le Hypercar - ed il confronto in pista con le LMP2 si è risolto a favore di queste ultime. Non è chiaro se le prime, più pesanti e meno potenti delle vecchie LMP1, siano in reale crisi di velocità o se, piuttosto, si siano nascoste girando pochissimo. Sappiamo che i team ufficiali solitamente passano l'inverno a percorrere migliaia di chilometri di prove a porte chiuse.

UNITED AUTOSPORT DAVANTI A fine giornata è l'Oreca dell'United Autosport - i campioni in carica - di Filipe Albuquerque, Phil Hanson e Fabio Scherer a comandare entrambe le sessioni. Quattro i decimi rifilati alla prima Hypercar, l'ex Rebellion LMP1 ora girata al team Alpine. In mezzo si sono inserite le vetture dei team Nederland e WRT. Sesta la prima Toyota con Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley alla guida. Pochi giri per la prima vettura mentre la seconda ha perso praticamente tutta la mattina per problemi elettrici ed idraulici classificandosi in coda a tutti i prototipi.

GT MOLTO RAVVICINATE La prima presa di contatto con la pista per le vetture delle due classi GTE ha visto dei distacchi molto risicati. A dettare il ritmo è stata la Porsche 911 di Kevin Estre e Neel Jani. Meno di un decimo il ritardo della prima Ferrari di Alessandro Pierguidi e James Calado. Grande soddisfazione, dopo stagioni passate alla ricerca della competitività, in casa Cetilar Racing dove il nuovo arrivato Antonio Fuoco ha portato la Ferrari di classe Am in terza posizione. Fuoco non è stato però l'unico italiano a ben figurare. Nel pomeriggio è stato Matteo Cairoli a comandare con la Porsche 911 del Project1 la classifica della seconda classe. Non sono mancati degli inconvenienti con le due Aston Martin di casa TF Sport, una iscritta per conto del team D'Station, che hanno entrambe sbattuto ad alta velocità riportando danni ingenti. Uscita di pista violenta anche per la LMP2 del team Jota affidata a Sean Gelael. Domani il terzo e quarto turno di prove a conclusione del prologo.

Spa, Day 1 (riepilogativa di giornata)