Prema ha scelto Kvyat e Bortolotti

DUE LMP2 NEL WEC La Prema ha nelle scorse settimane confermato di prendere parte alla stagione 2023 nel FIA World Endurance Championship con due vetture. L'anno passato la squadra da sempre leader nel mondo delle monoposto debuttò nel mondo delle ruote coperte con una LMP2 schierata nel mondiale ed una nell'European Le Mans Series, peraltro vincendo subito il titolo. La collaborazione con Iron Lynx per arrivare nel 2024 a curare il progetto LMdh di Lamborghini prevede ora l'impiego di due Oreca per quelli con quelli che sono i primi due piloti ufficializzati per il programma: Mirko Bortolotti e Andrea Caldarelli.

TESTER LAMBORGHINI La necessità di far macinare chilometri a bordo di prototipi ai due piloti che nel corso dell'anno svilupperanno l'Hypercar bolognese li vedrà impegnati con Prema nella serie mondiale. Bortolotti correrà a tempo pieno su una vettura assieme alla già confermata Doriane Pin e Daniil Kvyat. Il russo, ex Formula 1, tornerà così a bordo di un'Oreca dopo che i fatti politici che avevano visto protagonista la Russia lo hanno penalizzato con lo stop del programma di G-drive Racing. Caldarelli non sarà invece presente a tempo pieno ma in sostituzione del già annunciato Juan Manuel Correa sulla seconda vettura. Lo statunitense ha scelto di privilegiare la Formula 2 tra i due impegni agonistici quest'anno e l'italiano sarà chiamato a sostituirlo al fianco di Bent Viscaal, new entry del team, e a Filip Ugran, pilota che proviene dalle monoposto.

Pubblicato da Marco Borgo, 01/02/2023