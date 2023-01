Prema con due LMP2: Correa e Pin i primi piloti

DUE ORECA La Prema ha ufficializzato ieri la sua presenza nel FIA World Endurance Championship anche per la stagione 2023. Dopo la prima esperienza lo scorso anno nell'endurance in classe LMP2, la squadra veneta da oltre trent'anni riferimento nel mondo delle vetture monoposto ha rinnovato il proprio impegno nella serie mondiale passando da una a due vetture iscritte a tempo pieno. La partnership che la vede legata ad Iron Lynx dal 2022 vedrà il suo culmine nel 2024, quando schiereranno per conto di Lamborghini le LMDh ufficiali. L'anno passato la prima, trionfale, stagione nell'European Le Mans Series, mentre nel WEC svetta il podio finale alla 24 ore di Le Mans.

DORIANE PIN Sulla prima delle due Oreca motorizzate Gibson salirà Doriane Pin, la 19enne francese campionessa del Ferrari Challenge e parte anch'essa del programma 'Iron Dames'. Il progetto voluto per supportare le donne nel mondo dei motori continuerà ad accompagnarla quest'anno non solo in LMP2, ma anche nelle gare lunghe dell'IMSA Weathertech Sportscar Championship in America su una Lamborghini Huracan GT3 assieme alle altre 'Iron Dames' (Michelle Gatting, Rahel Frey e Sarah Bovy).

CONFERMATO CORREA Pilota non nuovo al team Prema è Juan Manuel Correa, che parallelamente al suo impegno in Formula 2 con Van Amersfoort, sarà il primo pilota designato per la seconda vettura. Nel 2022 lo statunitense prese parte alle ultime due gare nella serie europea sempre con Prema. Un anno molto impegnativo dunque per Correa che tornerà a guidare in Formula 2 dopo il grave incidente del 2019 ed il grande ritorno alle corse dopo la convalescenza - passando per la Formula 3 - nel 2022. Non si conoscono ancora i nomi degli altri quattro driver che completeranno gli equipaggi della squadra di Vicenza.

Pubblicato da Marco Borgo, 11/01/2023