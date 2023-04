Portimao: Toyota bissa Sebring, ad un giro la Ferrari

United ancora a segno in LMP2, in GTE-Am Corvette resiste a Ferrari

SECONDO CENTRO TOYOTA Il mondiale endurance ha disputato oggi la seconda tappa stagionale sul circuito di Portimao. In Portogallo non è cambiato l'esito della gara dopo la prova di apertura di Sebring, in america. La Toyota ha messo le mani agevolmente sulla vittoria anche se il marchio nipponico non è stato esente da problemi. A centrare il successo sono stati Brendon Hartley, Sebastien Buemi e Ryo Hirakawa mentre la seconda vettura ha accusato problemi ad un sensore e ha perso tempo staccandosi dai primi.

FERRARI SECONDA Difficile anche la corsa delle due 499P, in crisi in particolar modo con i freni sulla veloce pista dell'Algarve. Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen hanno chiuso in seconda posizione con un giro pieno di ritardo dopo che l'altra vettura aveva accusato il cedimento di un disco freno anteriore con un lungo di Alessandro Pierguidi in una via di fuga nei minuti finali. Terzo posto per la Porsche galvanizzata dal primo successo della 963 maturato ieri sera al di la dell'oceano nella serie IMSA. Giù dal podio la Cadillac, quarto costruttore tra i primi quattro. Problemi ai freni che hanno messo KO anche la Vanwall del ByKolles mentre le Peugeot hanno guadagnato qualche posizione dai guai degli avversari.

DOPPIETTA UNITED In classe LMP2 il team United Autosport ha centrato una doppietta con entrambe le vetture piazzando Oliver Jarvis, Giedo van der Garde e Josh Pierson davanti a Phil Hanson, Frederick Lubin e Ben Hanley a bordo della seconda Oreca. In crisi finale la Prema che aveva siglato la pole position per un solo millesimo e poi comandato in gara, ma dopo la girandola finale di pit stop è finita dietro anche alla vettura del WRT con cui Daniil Kvyat aveva acceso una battaglia disperata arrivando al contatto per difendersi da Louis Deletraz che però ha preso la posizione.

CORVETTE SI RICONFERMA Seconda vittoria anche per la Corvette con Ben Keating, Nicholas Varrone e Nicky Catsburg nella classe GTE-Am che ha offerto bagarre fino alla fine. Vittoria praticamente al fotofinish per la vettura americana con Catsburg tallonato ed attaccato da Alessio Rovera sulla 488 di AF Corse. Nella bagarre tra i primissimi anche le Iron Dames che hanno visto poi il traguardo in terza posizione.

Pubblicato da Marco Borgo, 16/04/2023