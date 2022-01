Ogier come Loeb: su una LMP2 nel WEC ed a Le Mans

OGIER A LE MANS La sua partecipazione ai rookie test del FIA World Endurance Championship sulla Hypercar della Toyota aveva fatto intendere che qualcosa stava bollendo in pentola. Il francese Sebastien Ogier è stato annunciato oggi quale pilota ufficiale a tempo pieno del team Richard Mille. La squadra che gode del supporto tecnico del team Signatech ha confermato l'iscrizione di una Oreca LMP2 per tutta la prossima stagione del mondiale endurance. Sebastien Ogier ricalca quindi le orme del connazionale Sebastien Loeb, che oltre ad aver dominato nei rally ha preso parte su uno sport-prototipo alla grande classica francese.

CON WADOUX E MILESI Dopo otto titoli mondiali Ogier guarda altrove e nel 2022, come detto, sarà impegnato più in pista che sulle strade visto l'impegno ridotto nel mondiale rally. Il francese prenderà parte a tutte le gare del WEC in equipaggio con Charles Milesi e Lilou Wadoux. Quest'ultima è la nota femminile che continua l'iniziativa sposata dal team che fino alla passata stagione proponeva - anche se non in tutte le gare - un equipaggio totalmente composto da donne. La new entry è rappresentata da Charles Milesi, pilota molto giovane ma cresciuto in fretta al team WRT dove ha colto il successo al debutto a Le Mans lo scorso anno. Per quanto riguarda Ogier, non è da escludere che i piani futuri prevedano un salto nella categoria superiore e che questa stagione non sia che la prima su uno sport-prototipo per farsi le ossa. Al rookie test ufficiale con Toyota, infatti, ha fatto seguito un test privato del team sul circuito di Aragon al quale Ogier era presente.

Pubblicato da Marco Borgo, 31/01/2022