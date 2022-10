Nel 2024 i round saliranno a otto

IL MONDIALE CRESCE Il FIA World Endurance Championship punta a rilanciarsi ora che la pandemia di Covid è ormai alle spalle. Nel 2020 la serie dovette rivedere il proprio calendario che da invernale era ritornato così a svilupparsi nei mesi estivi. Per il 2023 le gare passeranno già dalle sei attuali a sette mentre gli organizzatori hanno già fatto sapere che stanno lavorando ad un'ulteriore evento da aggiungere nel 2024. Il tutto, inevitabilmente è spinto dall'interesse dei molti marchi che stano per impegnarsi in classe Hypercar e tutto porta a pensare che, vista la presenza di Porsche e BMW, una tappa in Germania sia la più probabile. Ma non si escludono eventi extra europei visto l'inserimento del round portoghese di Portimao.

POCHE SEI GARE PER UN MONDIALE ''Siamo consapevoli di voler crescere ma dobbiamo farlo nella maniera corretta - ha dichiarato il CEO del campionato, Frederic Lequien, a sportscar365.com - sei gare sono troppo poche per un campionato del mondo. Era importante inserire una gara in più prima della 24 ore di Le Mans e l'abbiamo fatto con Portimao per la prossima stagione. Ora possiamo confermare che nel 2024 avremo otto gare. I costruttori che stanno entrando hanno i loro interessi e molti circuiti sono disponibili ad accoglierci. Molti paesi hanno già la Formula 1 ma vogliono anche il WEC. Fosse per noi faremmo 15/20 gare, ma noi non siamo la Formula 1. Dobbiamo mettere assieme le aspettative di squadre, tifosi e promoter per trovare la pista giusta senza sforare i budget. Un candidato è europeo, le altre piste sono extra europee''. Difficile pensare che il nuovo round sarà in Europa. Nel vecchio continente si corrono già quattro gare. Nel 2021 doveva entrare Kyalami, in Sudafrica, poi annullato. Non è escluso che sia proprio questa a fare il suo ritorno alle corse come non vanno escluse piste extraeuropee che hanno ospitato il mondiale in passato quali San Paolo e Shanghai.

Calendario FIA WEC 2023

11-12 marzo: Sebring, Prologue

17 marzo: Sebring

16 aprile: Portimao

29 aprile: Spa

10-11 giugno: 24h Le Mans

9 luglio: Monza

10 settembre: Fuji

4 novembre: 8h Bahrain

Pubblicato da Marco Borgo, 13/10/2022