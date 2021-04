QUASI NORMALITA' Sarà un edizione molto vicina alle precedenti annate la 24 ore di Le Mans di quest'anno. Nonostante lo slittamento come lo scorso anno che non la vedrà andare in scena nella sua tradizionale collocazione di metà giugno, la grande classica francese torna ad avere un week end che si svilupperà in maniera molto similare a quanto visto da anni.

TORNA IL 'TEST DAY' Eliminato lo scorso anno a causa dei repentini aggiustamenti di tutti i calendari sportivi, torna quest'anno il 'Test Day', giornata di test collettivi che di solito si disputava due domeniche prima della gara. Questo dava ai piloti la possibilità di girare per la prima - ed unica volta al di fuori del week end di gara - sul tracciato di Le Mans nella conformazione da 13km. Quest'ultimo avrà però luogo sette giorni prima della gara, dato quasi per scontato che la parata (del venerdì) e le operazioni di verifica sulla piazza di Le Mans davanti ai tifosi non si faranno. Nonostante si stia puntando fortemente sul ritorno del pubblico per la gara, le verifiche tecniche si terranno al sabato direttamente in circuito.

HYPERPOLE E GARE DI CONTORNO Torna anche l'Hyperpole, sessione aggiuntiva di 30' lanciata lo scorso anno dove le sei vetture più veloci di ogni classe tornavano in pista per contendersi la pole position. Sarà la prima votla che nella classe top a battagliare per l'Hyperpole saranno le Hypercar in luogo delle vecchie LMP1. Il week end di gara si strutturerà più o meno come di consueto, con la prima giornata di libere e pre-qualifiche al mercoledì. Giovedì avrà luogo l'Hyperpole a cui dovrebbe seguire, stando allo scorso anno, l'ultima sessione di libere in notturna. Venerdì giornata libera anche se, come detto, la parata dei piloti in centro a Le Mans è abbastanza improbabile. La corsa prenderà il via alle 16.00 di sabato 21 agosto. Oltre alle vetture del mondiale endurance, a Le Mans vi saranno le Porsche della Carrera Cup, i maggiolini della Fun Cup in un'inedita gara di 5 ore e ben due manche per vetture storiche che vedranno quest'anno in scena le auto da corsa degli anni '90.