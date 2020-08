INDIETRO DI UNA SETTIMANA Viene anticipata di una settimana la 8 ore del Bahrain, gara conclusiva della stagione 2019-20 del FIA World Endurance Championship. Inizialmente non prevista, in quanto la stagione doveva finire a giugno con la 24 ore di Le Mans, la seconda trasferta in medio-oriente è stata aggiunta una volta che l'epidemia di Coronavirus ha costretto a stoppare la stagione all'indomani della gara di Austin, in Texas, lo scorso febbraio. Annullata dunque la successiva 1000miglia di Sebring, si era proceduto a stilare un nuovo calendario per completare la stagione a Spa - dove si è corso un paio di settimane fa - a Le Mans e, appunto, in Bahrain.

DOPPIA GARA F1 Il WEC, però, non è l'unico campionato che ha dovuto rivedere il proprio calendario. La Formula 1 ha ufficializzato nei giorni scorsi le ultime tappe per la stagione 2020, inserendo una doppia gara proprio in Bahrain. Pur non risultando concomitanti, visto che il WEC doveva correre il 21 di novembre e la F1 nei due week end successivi, si è preferito distanziare le due gare per permettere una miglior gestione logistica di entrambi i campionati.

CONCOMITANZA CON SEBRING Lo spostamento crea però quella che potrebbe essere una ''fastidiosa'' concomitanza. Il WEC va così ad impegnare un week end di gare in cui anche la serie nord-americana IMSA Weathertech Sportscar Championship sarà impegnata in pista, precisamente nella 12 ore di Sebring che da marzo è stata spostata a novembre. Proprio il campionato mondiale doveva incontrare la serie d'oltreoceano in Florida, ma con lo spostamento si è preferito annullare la gara della serie organizzata dall'ACO Le Mans. Venendo meno la condivisione della stessa pista americana - in orari diversi visti i diversi tipi di vetture che competono nei due campionati - è venuta meno la possibilità di gareggiare per una seconda volta in America. Rimane quindi da verificare se vi saranno piloti che dovranno rinunciare ad una delle due gare ora che queste sono concomitanti.